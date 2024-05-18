Кто заправляет по утрам, тот поступает мудро! Исследователи выяснили, о чем говорит прибранная постель

— Заправлять кровать по утрам — это ритуал, а любой ритуал нас стабилизирует, — объясняет психолог Ярослава Борко. — Это про то, что мы сами организовываем свой день, начинаем его с правильного поступка, а значит, день будет продуктивным. Поэтому я считаю, что, во-первых, ритуалы нужны. Во-вторых, заправлять кровать даже необходимо. Это элемент организованности в целом. Самый простой и логичный первый шаг, например, чтобы взять под контроль свою хаотичную жизнь. Утренний ритуал, с одной стороны, добавляет стабильности и уверенности, с другой стороны — вы сразу в начале дня получаете удовлетворение от своего поступка, похвалы себя. И, кстати, еще один важный момент: если человек всегда заправлял кровать и вдруг перестал — это тревожный звоночек, значит, у него изменилось эмоциональное или физическое состояние. При хронической усталости, депрессивном состоянии нам сложнее совершать любые действия, в том числе ритуальные. Если вам сложно утром заправить кровать, спросите себя: «А как я себя чувствую? А есть ли у меня радость в моем дне?».