Кто заправляет по утрам, тот поступает мудро! Исследователи выяснили, о чем говорит прибранная постель

Те, кто по утрам заправляет кровать, умеют лучше сосредотачиваться, ставить перед собой более четкие и достижимые цели и меньше подвержены стрессу. К такому выводу пришли психологи после обобщения данных различных исследований. Кстати, как выяснилось, людей, прибирающих постель, больше, чем тех, кто этого не делает. Чаще всего заправляют кровать утром мужчины и женщины старше 40 лет, семейные или как минимум живущие с партнером.
Какие еще плюсы есть у этого простого утреннего ритуала? Эксперты отмечают:
- у заправляющих кровать все в порядке с самоконтролем, эмоциональной регуляцией и психическим здоровьем;
- у них, как правило, лучше качество сна (видимо, потому что они спокойнее);
- для пожилых людей опрятность и утренние ритуалы также связаны с сохранением когнитивных функций мозга.
— Заправлять кровать по утрам — это ритуал, а любой ритуал нас стабилизирует, — объясняет психолог Ярослава Борко. — Это про то, что мы сами организовываем свой день, начинаем его с правильного поступка, а значит, день будет продуктивным. Поэтому я считаю, что, во-первых, ритуалы нужны. Во-вторых, заправлять кровать даже необходимо. Это элемент организованности в целом. Самый простой и логичный первый шаг, например, чтобы взять под контроль свою хаотичную жизнь. Утренний ритуал, с одной стороны, добавляет стабильности и уверенности, с другой стороны — вы сразу в начале дня получаете удовлетворение от своего поступка, похвалы себя. И, кстати, еще один важный момент: если человек всегда заправлял кровать и вдруг перестал — это тревожный звоночек, значит, у него изменилось эмоциональное или физическое состояние. При хронической усталости, депрессивном состоянии нам сложнее совершать любые действия, в том числе ритуальные. Если вам сложно утром заправить кровать, спросите себя: «А как я себя чувствую? А есть ли у меня радость в моем дне?».
— Ритуалы и традиции — это то, что держит нашу нервную систему в рамках. Они дают ощущение безопасности, стабильности, контроля над ситуацией. И однозначно помогают сделать жизнь более упорядоченной и снизить уровень стресса и тревоги.
— Но бывает и так, что человек целенаправленно не хочет застилать кровать, мечтает об отдельной комнате или квартире, «чтобы никогда больше не заправлять постель», — говорит сертифицированный коуч Елена Волоцкая. — Так бывает либо после долгой жизни в маленькой однушке, когда для комфорта нужно каждый день убирать диван-кровать. Либо после переезда от тревожных родителей, которые буквально маниакально заставляли каждый день заправлять кровать. Поэтому такое странное желание может быть проявлением внутренней свободы — «я разрешаю себе делать и жить так, как захочу!» Мышление выходит из привычного стресса «надо», наступает состояние уюта и спокойствия, выстраивается новая нейронная связь «хочу- мне спокойно». И как следствие раскрывается творческий потенциал человека. Для него на данном этапе жизни незаправленная кровать — артефакт его исполнившейся мечты или достигнутой реальной цели.