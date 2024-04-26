Кто у «Аппарата»: каким к нам вернулся шедевр Дзиги Вертова

Обе таблицы — исходная вертовская и финальная для премьеры — хорошо известны. В частности, они опубликованы в двухтомном сборнике материалов Вертова «Из наследия». Заслуга Изволова в том, что он решил использовать это в деле. Но насколько точно был реализован план 1929 года? Например, в показанной на ММКФ версии в одном из эпизодов фигурирует первая часть Патетической сонаты Бетховена, которая в оригинальном документе не упоминается. Ну и, очевидно, на премьере произведения могли звучать не с начала и заканчиваться не совсем там, где сейчас. Узнать это наверняка мы не можем, если только не будет обнаружена партитура с пометками первых исполнителей.