Каждый реагирует на окружающий мир и происходящие события по-своему. У нас разные темпераменты, в зависимости от особенностей психики. Гиппократ, например, считал, что темперамент человека определяется тем, какой тип жидкости преобладает в организме. Если кровь, то такой человек — сангвиник.
Кто такой сангвиник простыми словами?
Сангвиник — это энергичный, общительный и харизматичный человек. Темперамент сангвиника очень оптимистичный. Особенности поведения людей с темпераментом сангвиника заключаются в том, что они много смеются, активно жестикулируют, не любят ссоры.
Сангвиник выражает свои чувства и эмоции очень бурно, они не стесняются их.
Как понять, что ваш ребенок — сангвиник?
Определить такого человека можно по ряду признаков, которые начинаются с того, что ребенок всегда занимает лидирующие позиции: придумывает игры, ведет за собой, с легкостью находит друзей.
Признаки сангвиника:
- легкость, коммуникабельность;
- высокая работоспособность;
- быстрая адаптация к любым переменам.
«Благодаря врождённой креативности и творческому подходу сангвиники способны вдохнуть жизнь в любой проект и стать мотиваторами всего коллектива, что, несомненно, повысит уровень продуктивности команды», — считает психолог Лилия Шувалова.
Какие сложности в общении с сангвиником?
Люди с таким типом личности могут показаться поверхностными, непостоянными. Они загораются идеей, но могут так же быстро и остыть к ней. Но в целом активные, жизнерадостные и общительные сангвиники прекрасно ладят с окружающими людьми.
«В выборе профессии сангвинику стоит обратить внимание на конкретные должностные обязанности. Сколько рутины в работе, будет ли возможность проводить новые идеи, что-то менять, проявлять себя. Есть ли достаточная динамика в рабочих процессах, возможность роста. Не будет ли слишком скучно после адаптации», — предупреждает психолог Маргарита Еремина.
Кто из известных людей был сангвиником?
Среди известных сангвиников: Вольфганг Амадей Моцарт, Марк Аврелий, Владимир Ленин, Пьер Бомарше, Михаил Юрьевич Лермонтов, Луи Пастер, Франклин Рузвельт, Рональд Рейган, Билл Клинтон, Наполеон, Лионель Месси.
Источники: https://www.rbc.ru. https://ria.ru.