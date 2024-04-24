Люди воспринимают информацию по-разному. Кому-то важно видеть картинки, а кто-то лучше усваивает на слух. Но есть и иные, которым важны другие каналы связи.
Кто такой кинестетик простыми словами?
Считается, что самый распространенный вид восприятия — это кинестетика. То есть прикосновения, тактильность, которая оказывает существенное влияние на бессознательное. Характеристика психотипа кинестетик завязана на тактильных ощущениях. Таким людям слова менее важны, чем невербальное общение.
Из описания поведения таких людей становиться ясно, что они предпочитают заниматься тем, что дает яркие телесные ощущения: танцы, спорт, гончарное дело.
Психологический портрет кинестетика складывается из стремления активно двигаться, пробовать, нюхать и трогать. Для них важен комфорт и уют. Но такой уют может выходить за рамки обычного понимания и там, где кинестетик чувствует себя хорошо, другие могут увидеть хаос.
Как определить, что человек — кинестетик?
Определить такого человека можно по ряду признаков, которые достаточно быстро бросаются в глаза. Например, кинестетики предпочитают близко общаться с собеседником. Они могут во время разговора трогать его за руки, плечи или детали одежды. В глаза кинестетик может не смотреть и его прикосновения обозначают только участие в происходящем. Речь не идет о доверии, дружбе или симпатии.
Признаки кинестетика:
— он предпочитает не новую, а уютную и комфортную одежду;
— не предрасположен к поездкам в общественном транспорте;
— не сможет жить в дизайнерском ремонте, а предпочтет классический уют. Минимализм — не про него.
«Не отличаются хорошим вниманием и долгой концентрацией. Не любят рутину и монотонную деятельность. Избирательны в общении, не смотря на желание тесных контактов, близко к себе подпускают только завоевавших доверие людей. Оскорбительно нарушение пространства для кинестетика не знакомыми людьми. Плохо воспринимают устную информацию», — уточнила психолог Олеся Сергеева.
Как воспринимают информацию кинестетики?
Кинестетик получает информацию через обоняние, осязание и обрабатывают информацию ориентируюсь на ощущения в теле и мышцах.
«Кинестетики — люди, которые воспринимают окружающий мир через тактильные ощущения, им телесные контакты нужны гораздо чаще, чем другим. Также есть люди, которые буквально не переносят, когда их кто-то трогает. Но большинство из нас находится где-то посередине», объяснила психолог Екатерина Козейкина.
Какие сложности в общении с кинестетиком?
Не все люди могут спокойно выносить прикосновения других людей. Именно поэтому не так легко договориться с кинестетиком.
Найти общий язык с кинестетиком можно также через прикосновения. Что он вас услышал и понял, нужно дотронуться до него, обратить его внимание на вас через телесные ощущения.