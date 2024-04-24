Кто такой кинестетик?

Определить такого человека можно по ряду признаков, которые достаточно быстро бросаются в глаза. Например, кинестетики предпочитают близко общаться с собеседником. Они могут во время разговора трогать его за руки, плечи или детали одежды. В глаза кинестетик может не смотреть и его прикосновения обозначают только участие в происходящем. Речь не идет о доверии, дружбе или симпатии.