Кто такой флегматик простыми словами?
Флегматик обладает довольно пассивным темпераментом. Особенности поведения людей с темпераментом флегматик заключаются в замедленном темпе реакций. Флегматик спокоен, рассудителен, речь его медленная, жестикуляции почти нет. Флегматик довольно скупо выражает свои чувства и эмоции. Настроение его стабильное и ровное.
Тип темперамента с годами не меняется, это врожденная константа, которая определяется биологически. Более 700 генов ответственны за темперамент. Это биологические особенности нервной системы, которые даны от природы. Личность человека определяется его опытом, она может меняться, а генетический темперамент — нет.
Как понять, что ваш ребенок — флегматик?
Если ваш ребенок спокойный, но ему очень тяжело адаптироваться к изменениям, то скорее всего, он — флегматик. Определить такого человека можно по ряду признаков, которые заключаются в малой подвижности, замкнутости и к слабой склонности к выражению собственных чувств.
Признаки флегматика:
- он стабильный и медлительный;
- интроверт, который предпочитает очень узкий круг общения;
- он не многозадачен и тяжело переключается с одного вида деятельности на другой.
Какие сложности в общении с флегматиком?
Флегматикам нелегко сблизиться с кем-то, поэтому, кстати, они верны и преданы тем, кому это удалось. Они отличные друзья. Флегматики склонны к устойчивым связям.
«Иногда могут терпеть отношения, которые их не удовлетворяют, из-за страха изменений. Также они могут ожидать инициативы общения со стороны других», — подчеркнула психолог Мария Данина.
Флегматикам бывает сложно сближаться с людьми, но если они устанавливают дружеские или романтические отношения, то будут верными и преданными тем, кто им близок.
Кто из известных людей был флегматиком?
К флегматикам относят ученых: Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Антони ван Левенгука. Также флегматиками были Иммануил Кант, Михаил Кутузов, Иван Крылов, Билл Гейтс, Авраам Линкольн, Уолт Дисней.
Источник: https://ria.ru, https://www.rbc.ru