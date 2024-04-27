Кто такой флегматик

Если ваш ребенок спокойный, но ему очень тяжело адаптироваться к изменениям, то скорее всего, он — флегматик. Определить такого человека можно по ряду признаков, которые заключаются в малой подвижности, замкнутости и к слабой склонности к выражению собственных чувств.