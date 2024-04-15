Кто такой Чижик-пыжик и почему его обвиняют в пьянстве?

В 1994 году на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге установили памятник маленькой птичке — Чижику-пыжику, символу этого района. Портал «Культура.рф» сообщает, что за время существования бронзовую миниатюру крали с постамента и отливали заново семь раз. Правда в известной песенке на простой мотив речь идет совсем не о птицах.
Что за песенка о Чижике-пыжике?
Это народное произведение часто разучивают с детьми — мотив очень легко сыграть на паре клавиш фортепиано или на ксилофоне:
«Чижик-Пыжик, где ты был?
На Фонтанке водку пил.
Выпил рюмку, выпил две,
Закружилось в голове».
На портале «Проза.ру» приведен вариант продолжения фольклорного произведения о Чижике-пыжике:
«Чижик-пыжик после пьянки
Выпил воду из Фонтанки,
Откачали эту птицу
Только в Боткинской больнице».
Кого называли Чижиком-пыжиком?
История отсылает к первой половине XIX века — в то время в доме номер 6 на набережной Фонтанке в Императорском училище правоведения получали образование будущие государственные служащие. Студенты любили скрашивать учебный досуг в рюмочных неподалеку от училища. Чижиками их прозвали из-за сходства цветовой гаммы форменной одежды с оперением маленьких птиц: зелёные мундиры с жёлтыми петлицами и обшлагами (отворотами рукавов). По происхождению второй части прозвища «пыжик» есть две версии. Согласно первой, в холодное время года студенты меняли суконные головные уборы на пыжиковые треуголки, изготовленные из меха детёнышей северного оленя. А по второй, «пыжик» произошло от глагола «пыжиться», то есть, как указал С. И. Ожегов в своем словаре, «держать себя напыщенно, важничать».