Кто такой Чижик-пыжик и почему его обвиняют в пьянстве?

История отсылает к первой половине XIX века — в то время в доме номер 6 на набережной Фонтанке в Императорском училище правоведения получали образование будущие государственные служащие. Студенты любили скрашивать учебный досуг в рюмочных неподалеку от училища. Чижиками их прозвали из-за сходства цветовой гаммы форменной одежды с оперением маленьких птиц: зелёные мундиры с жёлтыми петлицами и обшлагами (отворотами рукавов). По происхождению второй части прозвища «пыжик» есть две версии. Согласно первой, в холодное время года студенты меняли суконные головные уборы на пыжиковые треуголки, изготовленные из меха детёнышей северного оленя. А по второй, «пыжик» произошло от глагола «пыжиться», то есть, как указал С. И. Ожегов в своем словаре, «держать себя напыщенно, важничать».