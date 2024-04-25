Кто такой аудиал?

Каждый человек оценивает окружающую среду, основываясь на ощущениях. И вот аудиал воспринимает информацию на слух. Слуховой канал является для них пусковым. Людей такого психотипа не более 7%. Как правило, информация усваивается после зрительного контакта. Характеристика психотипа аудиал говорит о том, что человек комфортно чувствует себя прикрыв глаза во время беседы.