Индивидуальность оценивается по множеству критериев, и один из них — тип восприятия. По нейролингвистическому программированию считается, что людей можно разделить на визуалов, аудиалов, кинестетиков и диджиталов. Разбираемся, кто такой аудиал.
Кто такой аудиал простыми словами?
Каждый человек оценивает окружающую среду, основываясь на ощущениях. И вот аудиал воспринимает информацию на слух. Слуховой канал является для них пусковым. Людей такого психотипа не более 7%. Как правило, информация усваивается после зрительного контакта. Характеристика психотипа аудиал говорит о том, что человек комфортно чувствует себя прикрыв глаза во время беседы.
Описание поведения сводится к тому, что видеть собеседника ему не обязательно, он оценивает и анализирует тембр, глубину и иные характеристики голоса.
Психологический портрет аудиала складывается из таких составляющих, как умение слушать другого и их визуальная отрешенность.
Как определить, что человек — аудиал?
Определить такого человека можно по ряду признаков, которые характеризуются плавностью, степенностью и неторопливостью речи. У аудиалов приятный тембр голоса. Они не повышают тон и на все реагируют спокойными фразами.
Признаки аудиала:
— такие люди стараются избегать резких звуков;
— дети-аудиалы начинают раньше говорить;
— такие дети не любят активный игровой процесс.
Как воспринимают информацию аудиалы?
Аудиалы воспринимают на слух. Идеально для них вообще не видеть собеседника. Именно поэтому они чаще всего избегают встреч вживую и предпочитают говорить по телефону.
«Идеальный вариант для аудиалов — аудиобиблиотека и разговоры. Они плохо запоминают человека в лицо, но идеально улавливают любые оттенки голоса. Этим товарищам точно медведь на ухо не наступил: часто у аудиалов отлично развит слух».
Какие сложности в общении с аудиалом?
Договориться с аудиалом важно не повышая голоса. Лучше использовать спокойный тембр, не кричать и брать в разговоре высокие ноты. Голосовые сообщения отлично подходят для общения с аудиалами. Найти общий язык с аудиалом несложно, важно придерживаться принципов спокойствия и тишины.
«При усваивании важного материала для них физически необходима тишина. При общении с ними важно контролировать как свою интонацию, так и скорость говорения: аудиалы ненавидят беглую речь. Для них принципиально, чтобы человек говорил внятно и не повышал голоса. На них нельзя кричать», — добавила Хадарцева.
Источник: lisa.ru/