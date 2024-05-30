Кто такие квадроберы?

В последнее время среди российских детей и подростков стала резко набирать популярность квадробика. Многие взрослые настороженно отнеслись к этому увлечению и даже обратились к омбудсменам с просьбами его запретить.
Что такое квадробика?
Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это неофициальный вид спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Обычно квадроберы используют во время занятий маски животных, накладные уши, искусственные хвосты и лапки-перчатки.
Соревнования по квадробике проходят во многих странах. Они включают в себя бег, плавание, имитацию охоты и даже сна животных. Зачастую любители квадробики проводят занятия в общественных парках.
Кто придумал квадробику?
Существует несколько версий появления квадробики. По одной из них, родоначальником этого спортивного направления стал японец Кеничи Ито. Мужчина признавался, что в детстве его часто дразнили обезьяной, и впоследствии он начал изучать манеру передвижения приматов. На основе этого Ито адаптировал технику бега, придумав несколько способов передвижения на четвереньках: от медленной ходьбы до быстрого бега скачками. В 2008 году он впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, быстрее всех пробежавший 100 метров на четырех конечностях.
Позднее, примерно в 2019 году, квадробика обрела популярность в США. В последние месяцы тренд дошел до России, где квадроберами чаще всего становятся дети и подростки 7−14 лет. Для них это по большей части игра, нежели спортивное состязание, многие снимают свои необычные занятия на видео и выкладывают в соцсети.
При этом в фитнес-индустрии похожее направление существует с 2010-х годов. Речь идет об animal flow. Это методика тренировок с собственным весом, основанная на движениях на четвереньках и имитации поведения разных животных: краба, скорпиона, шимпанзе и так далее.
Почему хотят запретить квадробику?
Квадробика представляет собой самостоятельное увлечение, но в последний год она переплелась с субкультурой фурри и стала интернет-трендом, популярным среди детей и подростков.
Субкультура фурри основана на поклонении антропоморфным, т. е. имеющим человеческие черты животным. Она появилась в 80-х годах XX века в США, а в России впервые набрала популярность в конце 1990-х годов. Представители шьют на заказ костюмы и устраивают тематические встречи.
Сегодняшние фурри-квадроберы не просто передвигаются на четвереньках в масках и элементах костюма зверей. Во время этих занятий дети издают соответствующие звуки: мяукают, гавкают, воют. Бывают случаи, когда, заигрываясь, они пугают прохожих и даже нападают на них.
Один из таких случаев недавно произошел в городе Ноябрьске ЯНАО. Школьница-квадробер набросилась на детей во время прогулки, в результате у двух мальчиков остались синяки и царапины. По словам председателя Национального родительского комитета, детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец, есть и другие инциденты с нападением фурри-квадроберов, жертвами которых становятся как дети, так и взрослые.
«Нам прислали разные видео, дети требуют, чтобы им выдавали кошачью либо собачью еду. Есть видео, как девочки высыпают еду на лавочку в парке и едят прямо со скамейки, не используя рук. К тому же зафиксировано несколько случаев, и это количество увеличивается, когда дети нападают на прохожих, имитируя животных, кусают их», — рассказала Волынец изданию «Абзац».
По словам детского омбудсмена, эти инциденты стали поводом для запроса об экспертизе в Межрегиональный центр по делам детей («Росдетство»). По результатам экспертного заключения будет принято решение, признавать ли движение квадроберов деструктивным и запрещать либо ограничиться только рекомендациями для родителей.