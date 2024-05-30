Кто такие квадроберы?

Существует несколько версий появления квадробики. По одной из них, родоначальником этого спортивного направления стал японец Кеничи Ито. Мужчина признавался, что в детстве его часто дразнили обезьяной, и впоследствии он начал изучать манеру передвижения приматов. На основе этого Ито адаптировал технику бега, придумав несколько способов передвижения на четвереньках: от медленной ходьбы до быстрого бега скачками. В 2008 году он впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, быстрее всех пробежавший 100 метров на четырех конечностях.