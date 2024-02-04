Кто сможет получить съемное жилье вне очереди?

Существует несколько программ для переселения из аварийного жилья: региональные проекты, которые финансируются из бюджета субъекта РФ, программы на уровне муниципалитетов и федеральные программы. Одно из таких направлений — национальный проект «Жилье и городская среда», в котором говорится, что до конца 2024 года предстоит расселить 509,48 тыс. человек по всей стране, которые сейчас живут на 9 млн кв. м аварийной площади.