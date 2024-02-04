Кто сможет получить съемное жилье вне очереди?

Малоимущие собственники аварийного жилья смогут получить съемное жилье вне очереди. На сегодняшний день закон позволяет претендовать на жилье по соцнайму тем, кто живет в аварийном доме по договору найма. Собственники квартир такой возможности лишены и вынуждены либо продолжать жить в аварийном доме, дожидаясь своей очереди на получение льготного жилья, либо снимать квартиру на коммерческих условиях.
Что изменится после вступления закона в силу?
Закон вносит изменения в Жилищный кодекс РФ. После того как он вступит в силу, собственники квартир, которые признали непригодными для проживания, смогут по договору социального найма вне очереди получить жилье.
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, положения документа позволят удовлетворить жилищные потребности граждан, которые признаны малоимущими, состоят на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений и являются собственниками единственного жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания в случаях, когда жилищные права этих граждан не реализуются в рамках региональной адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда.
Что такое программа расселения из аварийного жилья?
Существует несколько программ для переселения из аварийного жилья: региональные проекты, которые финансируются из бюджета субъекта РФ, программы на уровне муниципалитетов и федеральные программы. Одно из таких направлений — национальный проект «Жилье и городская среда», в котором говорится, что до конца 2024 года предстоит расселить 509,48 тыс. человек по всей стране, которые сейчас живут на 9 млн кв. м аварийной площади.
Расселение аварийного дома в рамках региональной программы предусматривает два варианта для собственников: компенсация или новое жилье. Сумму компенсации рассчитывает муниципальный орган власти, исходя из рыночной стоимости с учетом аварийности дома, доли в собственности на квартиру и в общедомовом имуществе.
Переселение жильцов аварийного дома, не включенного в региональную программу, различается для собственников и нанимателей. Собственники могут рассчитывать только на компенсацию. Если жилец занимает помещение по договору социального найма, ему положено равноценное по площади и количеству комнат жилье на тех же условиях социального найма.
Следить за ходом переселения граждан из аварийного жилья можно на сайтах стройкомплекса России и национальныепроекты.рф.
Какие дома сейчас включают в программу расселения?
Сейчас идет переселение из домов, получивших статус аварийных до 2017 года. По данным за прошлый год, расселение завершили девять регионов, участвующих в проекте. В этом году они могут приступать к следующему этапу, который касается домов, признанных аварийными до 1 января 2021 года.