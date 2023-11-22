Кто сможет бесплатно проходить обследование на гепатит С с 2024 года?

Документ был подготовлен по итогам заседания рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось в июле 2023 года. В пресс-службе Минздрава напомнили, что проведение скринингового обследования на антитела к гепатиту С было включено в проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Кроме того, в 2023 году был утвержден государственный план по борьбе с гепатитом С.

По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава России Владимира Чуланова, в 2022 году в стране были зарегистрированы 23 инфицированных человека на 100 тыс. населения, что в абсолютных цифрах составляет 34 тыс. вновь выявленных случаев заражения гепатитом С в год. «С учетом того, что речь идет об опасном заболевании, которое приводит в исходе к циррозу и раку печени, это, конечно, большие цифры», — сообщил Чуланов на пресс-конференции по поводу Всемирного дня борьбы с гепатитом 20 июля 2023 года.

Кто сможет пройти бесплатный скрининг на гепатит С?

Начиная с 2024 года пройти скрининг на антитела к гепатиту С смогут граждане в возрасте 25 лет и старше один раз в десять лет. Предполагается, что эта мера обеспечит раннее выявление заболевания, которое часто протекает бессимптомно, что позволит избежать серьезного ущерба для здоровья.

В межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» отметили, что это решение «превзошло ожидания пациентского сообщества». «Сперва смутила периодичность — раз в десять лет: мы рекомендуем проходить ежегодно. Но, как я понимаю, сейчас стоит задача в первую очередь выявить всех инфицированных. И с этой точки зрения все нормально», — заявил «Коммерсанту» руководитель организации Никита Коваленко.

Издание напомнило, что в России готовится к запуску федеральный регистр носителей вирусных гепатитов, который должен систематизировать учет и помочь в соблюдении преемственности на всех этапах оказания помощи.

Как будет проходить скрининг?

Согласно пояснительной записке к проекту приказа, скрининг будет проводиться при условии информированного добровольного согласия гражданина (или его законного представителя) на медицинское вмешательство за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).