Кто по закону имеет право проверять человека на алкотестере?

Пассажиров самолетов с признаками алкогольного опьянения предлагают проверять на алкотестере. Если показатель опьянения окажется выше установленного значения (от 1,5 промилле алкоголя в крови), человека не допустят на борт. Соответствующее обращение министру транспорта Виталию Савельеву направил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Об этом сообщают «Известия».
По мнению депутата, такое правило позволит решить ряд конфликтных ситуаций, которые возникают во время посадки и полета по вине пьяных пассажиров. Также использование алкотестеров будет способствовать улучшению безопасности полетов.
Проверка на алкотестер перед вылетом — это пока только инициатива. А вот, кто и в какой ситуации имеет право проверить вас на алкотестере по действующему законодательству — разбирался aif.ru.
В каком случае сотрудник ГИБДД имеет право проверить водителя на алкотестере?
Сотрудник ГИБДД имеет право попросить водителя пройти проверку на алкоголь, если:
У него достаточно оснований полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Такими признаками могут служить запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке.
Водитель нарушил Правила дорожного движения или правила эксплуатации транспортного средства, что привело к причинению легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. В этом случае в отношении водителя выносится определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.24 КоАП РФ.
Согласно «Правилам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения», действующим с 1 марта 2023 года, процедура освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в отношении водителя проводится сотрудником ГИБДД в присутствии двух понятых. Либо должна проходить видеосъемка процесса тестирования.
Факт употребления алкоголя определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Результаты освидетельствования отражаются в специальном акте, копия которого вручается водителю.
В случае несогласия водителя на прохождение проверки или с его результатом, он направляется на медицинское освидетельствование на состояние опьянения в медицинские организации.
Можно ли проверять сотрудников предприятия на алкотестере?
На этот вопрос ответили сотрудники портала Роструда «Онлайнинспекция.рф»:
Работодатель не вправе обязывать работников проходить тест на наличие алкоголя в организме. Применять алкотестеры на производстве работодатель может только с письменного согласия работников. При этом следует учитывать, что медицинское освидетельствование проводится с помощью специального прибора — алкотестера, имеющего сертификат соответствия. Проводить процедуру может медицинский работник (врач или фельдшер), прошедший специальную подготовку. Либо освидетельствование проводится в медицинских организациях.
В каких случаях проводится предрейсовый медицинский осмотр с тестированием на алкоголь?
Предрейсовый медицинский осмотр, в том числе и тестирование на алкометре, должны проходить все водители организации, за исключением водителей транспортных средств, которые выезжают по вызову экстренных оперативных служб. Осмотр может быть проведен сертифицированным врачом в специально оборудованном кабинете на предприятии либо в медучреждении.
С 1 апреля 2024 года вступил в силу новый порядок проведения обязательных медосмотров работников железнодорожного транспорта, установленный приказом Минтранса N 253 от 17 июля 2023 года. Действие документа заканчивается 1 марта 2030 года.
Медосмотры, в том числе и проверку на алкотестере, проходят работники, осуществляющие деятельность, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой. Это такие профессии, как водители дрезины и специализированной техники на комбинированном ходу, кочегары паровозов в депо, машинисты и помощники машинистов.