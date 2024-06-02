Кто одинаковые по внешности — близнецы или двойняшки?

Двойняшки (в науке — разнояйцевые (гетерозиготные) близнецы) получаются после оплодотворения двух яйцеклеток разными сперматозоидами. В результате каждый эмбрион развивается отдельно, а дети могут быть как одного пола, так и разного. Они похожи друг на друга не больше, чем братья и сестры, родившиеся в разное время.