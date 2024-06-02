Кто одинаковые по внешности — близнецы или двойняшки?

Близнецы или двойняшки — люди часто путают, как называть родных братьев или сестер, появившихся на свет в один день. Кто из них больше похож друг на друга — в материале aif.ru.
В чем разница между близнецами и двойняшками?
«В медицине существует два термина, определяющих многоплодную беременность: однояйцевые (гомозиготные) и разнояйцевые (гетерозиготные) близнецы. Близнецами в народе принято называть именно однояйцевых близнецов, а разнояйцевых — двойняшками», — рассказал эмбриолог Антон Котов. У близнецов и двойняшек различные механизмы возникновения.
Однояйцевые (монозиготные) близнецы развиваются из одной яйцеклетки (отсюда и их название), оплодотворенной одним сперматозоидом. В процессе развития эмбриона происходит его разделение на две или более части. В результате этого получаются близнецы с одинаковым наборов генов.
Разнояйцевые (гетерозиготные) близнецы появляются в результате оплодотворения двух (или более) яйцеклеток разными сперматозоидами. В результате близнецы имеют разный набор генов, они могу быть как одного, так и разного пола.
Кто больше похожи друг на друга — близнецы или двойняшки?
"Близнецы бывают однояйцевые и разнояйцовые. Разнояйцовые совпадают примерно на 50 процентов, как обычные братья и сестры. Однояйцевые близнецы совпадают полностью и все генетические предрасположенности, которые есть у одного из однояйцевых близнецов есть и у другого, — рассказал Пятому каналу генетик Валерий Ильинский.
Близнецы (в науке — однояйцевые (монозиготные) близнецы), развившиеся из одной оплодотворенной яйцеклетки, имеют одинаковую генетическую информацию.
Они практически всегда одного пола и, зачастую, с очень схожими характерами и привычками. Ученые не знают, почему одна яйцеклетка делится на две — по этому поводу до сих пор ведутся исследования.
Двойняшки (в науке — разнояйцевые (гетерозиготные) близнецы) получаются после оплодотворения двух яйцеклеток разными сперматозоидами. В результате каждый эмбрион развивается отдельно, а дети могут быть как одного пола, так и разного. Они похожи друг на друга не больше, чем братья и сестры, родившиеся в разное время.
Их внешность может быть абсолютно разной — нередко один малыш рождается со светлыми волосами и голубыми глазами, а второй — темноволосый со смуглой кожей. Генетическая информация у таких детей не идентична — она совпадает на 40−60 процентов.