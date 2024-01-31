Кто на самом деле должен платить в ресторане: отвечает эксперт по этикету

Дружеский ужин
Рахмангулова призывает различать фразы «Я приглашаю» или «Предлагаю пообедать/ поужинать». Ситуации бывают разные, но в первом случае счёт однозначно оплачивает приглашающая сторона, причём независимо от пола. На других дружеских встречах каждый платит сам за себя, существует даже устойчивое выражение «Счёт дружбу бережёт».
К тому же, друзья всегда могут договориться. Например о том, что сегодня ужин оплачиваете вы, а в следующий раз — ваш друг. А вот высчитывать до копейки, сколько вы «наели» — дурной тон. Эксперт по этикету советует делить счёт поровну на таких дружеских посиделках. А еще, чтобы избежать неловкости, рассчитаться может один из присутствующих, а остальные участники сделают ему перевод или отдадут наличные позже.
Романтическое свидание
В России сохраняется традиция, когда мужчины платят за дам, а те отвечают им благодарностью. По правилам этикета счёт принято подавать мужчине — он его и оплачивает. Дама же при желании может предложить оплатить чаевые, не настаивая. Но в любом случае девушке следует идти на свидание, имея при себе достаточное количество денег — на всякий случай, советует Рахмангулова.
«Дурным тоном со стороны мужчины будет озвучить счёт даме, демонстративно отсчитать деньги или комментировать высокую стоимость блюд. Девушке также следует воздержаться от комментариев цен и настойчивости в участии по оплате — любые споры на эту тему, особенно привлекающие внимание окружающих, по этикету не приняты», — отметила эксперт.
Деловые отношения
В деловом этикете пол значения не имеет, мужчины и женщины — равноправные коллеги, а статус зависит только от должности. Поэтому если прозвучала фраза «приглашаю вас», то счёт оплачивает приглашающая сторона. Когда стороны обоюдно решили провести деловую встречу в ресторане («можно в ресторане посидеть, всё обсудить»), в этом случае каждая сторона оплачивает счёт самостоятельно. Но на обед с руководством точно следует захватить банковскую карту.
«Опять же нужно чувствовать разницу между приглашением и предложением пообедать вместе. В случае, когда приглашает на обед начальник и делает это впервые, то и оплатить счёт должен он, но при повторении встреч оплата уже будет разделяться между всеми участниками обеда. А ещё на деловой встрече можно попросить раздельный счёт, только делать это следует сразу при заказе блюд», — добавила бизнес-тренер.