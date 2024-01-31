Кто на самом деле должен платить в ресторане: отвечает эксперт по этикету

К тому же, друзья всегда могут договориться. Например о том, что сегодня ужин оплачиваете вы, а в следующий раз — ваш друг. А вот высчитывать до копейки, сколько вы «наели» — дурной тон. Эксперт по этикету советует делить счёт поровну на таких дружеских посиделках. А еще, чтобы избежать неловкости, рассчитаться может один из присутствующих, а остальные участники сделают ему перевод или отдадут наличные позже.