Ксения Петербургская. Что можно и что нельзя делать 6 июня 2024 года

6 июня 2024 года православная церковь вспоминает блаженную Ксению Петербургскую, известную своими предсказаниями и чудесами. Люди до сих пор приходят к могиле Ксении, чтобы помолиться о здоровье и благополучии.
Кто такая Ксения Петербургская?
Ксения родилась между 1719 и 1730 годами в Санкт-Петербурге. Мало того, что неизвестна дата ее рождения, также история не сохранила ничего о ее семье, известно лишь, что ее отца звали Григорием. Девушка вышла замуж за придворного царского певчего Андрея Федоровича Петрова. Они жили спокойной счастливой жизнью, но буквально через несколько лет после свадьбы супруг скоропостижно скончался.
За одну ночь 26-летняя Ксения поседела. Надеясь отмолить душу супруга — ведь он умер внезапно и не успел перед смертью пройти необходимые перед смертью обряды — Ксения избрала путь юродства. Она облачилась в мужскую одежду и стала называть себя Андреем Федоровичем. Приняв на себя подвиг безумия, блаженная Ксения умоляла Бога помиловать ее мужа и не лишать его Царствия Небесного. Дом, вещи и деньги она раздала, а сама начала скитаться по улицам Петербурга, и никто не знал, где блаженная спит и что ест. Родственники даже обращались к врачам. Однако те постановили, что девушка здорова и может делать все, что ей вздумается.
40 лет, в жару и холод, Ксения бродила по улицам города в красно-зеленой одежде и рваных ботинках. Вскоре народ заметил, что предсказания Ксении имеют силу. Дети, которых она благословляла, выздоравливают. А торговцы, которые жертвовали ей, имеют хорошую выручку.
Однажды Ксения навестила вдову Прасковью и сказала ей бежать на Смоленское кладбище — там ей Господь сына посылает. Вдова послушалась и поспешила по указанному адресу. У кладбищенской ограды она увидела толпу — оказалось, что извозчик опрокинул карету, в которой ехала беременная женщина. Травмы спровоцировали преждевременные роды. Медики не смогли спасти несчастную, а младенец оказался невредимым. Отца малыша не нашли и ребенка усыновила Прасковья.
Помогла Ксения найти семейное счастье одной девушке. Наведавшись к ней в дом, она сказала: «Эх, красавица, ты тут кофе варишь, а муж твой жену хоронит на Охте. Беги скорее туда!». На кладбище девушка пришла со своей матерью и увидела похоронную процессию — молодой доктор хоронил свою жену. Безутешный супруг едва не упал в обморок, под руки его подхватили подоспевшие Голубевы. Через год вдовец сделал предложение новой знакомой и брак их оказался долгим и счастливым.
Блаженная скончалась в начале XIX века и была похоронена на Смоленском кладбище. Однако чудеса продолжились и после ее смерти и происходят, как считают многие, по сей день.
Когда вспоминают Ксению Петербургскую?
День памяти блаженной празднуется дважды в году — 6 февраля и 6 июня. Именно в первый летний месяц 1988 года Ксения была канонизирована на Поместном соборе Русской православной церкви, хотя начали почитать святую еще при жизни.
Что можно делать 6 июня 2024 года?
- Отличный день для творчества — написания стихов, рисования, рукоделия
и т. д.
- Отличный день, чтобы отдать все свои долги.
Что нельзя делать 6 июня 2024 года?
- Нельзя ломать ветки и собирать цветы.
- Нельзя грустить, жаловаться на трудности, невзгоды.
- Нельзя давать деньги в долг или самому брать их.