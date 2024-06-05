Ксения Петербургская. Что можно и что нельзя делать 6 июня 2024 года

За одну ночь 26-летняя Ксения поседела. Надеясь отмолить душу супруга — ведь он умер внезапно и не успел перед смертью пройти необходимые перед смертью обряды — Ксения избрала путь юродства. Она облачилась в мужскую одежду и стала называть себя Андреем Федоровичем. Приняв на себя подвиг безумия, блаженная Ксения умоляла Бога помиловать ее мужа и не лишать его Царствия Небесного. Дом, вещи и деньги она раздала, а сама начала скитаться по улицам Петербурга, и никто не знал, где блаженная спит и что ест. Родственники даже обращались к врачам. Однако те постановили, что девушка здорова и может делать все, что ей вздумается.