Крымские ученые получили цемент из отходов

«После обжига разработанных смесей нами были получены образцы клинкера, которые имеют вид пластинок неправильной формы Полученный клинкер подвергается помолу в специальной мельнице с добавкой природного гипса, и на выходе мы получаем порошкообразный материал — цемент, который мы привыкли видеть в нашей повседневной жизни», — приводятся в сообщении слова замдиректора по учебной и методической работе института «Академия строительства и архитектуры» КФУ Александра Бахтина.