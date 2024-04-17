Крупнейший в мире китайский радиотелескоп обнаружил во Вселенной более 900 новых пульсаров

«FAST по прошествии нескольких лет своей работы обнаружил более 900 пульсаров. Это не только их количественное увеличение, но еще и огромный прорыв в науке», — сообщил журналистам агентства ученый Национальной астрономической обсерватории КАН Хань Цзиньлинь.
С момента открытия первого пульсара в 1967 году всего было обнаружено менее трех тысяч этих космических тел, добавил он. Китайский радиотелескоп, помимо прочего, обнаружил более 120 двойных, около 170 миллисекундных и 80 слабых пульсаров, сообщает агентство.
Создание радиотелескопа FAST велось с 2011 года, диаметр рефлектора FAST составляет 500 м, что на 200 м больше, чем у его ближайшего соперника в обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико). Стоимость проекта составила 1,2 млрд юаней ($180 млн), в ходе строительства властям пришлось принять решение о переселении более девяти тысяч человек, проживающих в горных уездах Пинтан и Лодянь в радиусе 5 км от радиотелескопа.
Пульсары представляют собой особый вид нейтронных звезд, остатков взорвавшихся сверхновых, от полюсов которых исходят узкие пучки радиоволн и других форм электромагнитного излучения. В большинстве случаев эти импульсы излучения исходят от нейтронных звезд с очень строгой периодичностью, что позволяет использовать эти выгоревшие светила в качестве своеобразных космических маяков, позволяющих точно вычислять расстояния между разными объектами в космосе.
В последние годы российские ученые из Института космических исследований РАН, Института прикладной математики РАН и других ведущих научных центров РФ активно разрабатывают подходы, позволяющие использовать разные типы пульсаров, в том числе излучающие радиоволны и рентген, в качестве основы для систем космической навигации. В прошлом ученые рассматривали возможность установки прототипа подобного прибора на борту МКС и проверяли возможность проведения подобных замеров при помощи российской обсерватории «Спектр-РГ».