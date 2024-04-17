Крупнейший в мире китайский радиотелескоп обнаружил во Вселенной более 900 новых пульсаров

Создание радиотелескопа FAST велось с 2011 года, диаметр рефлектора FAST составляет 500 м, что на 200 м больше, чем у его ближайшего соперника в обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико). Стоимость проекта составила 1,2 млрд юаней ($180 млн), в ходе строительства властям пришлось принять решение о переселении более девяти тысяч человек, проживающих в горных уездах Пинтан и Лодянь в радиусе 5 км от радиотелескопа.