Критик заявил о влиянии Кончаловского на актерские способности Высоцкой

«Ей уже не нужно зарабатывать себе имя, да и с деньгами, я думаю, все у нее в порядке. Но, может быть, до сих пор остается флер: “Это жена такого-то режиссера, пускай он ее и снимает”. Это часто бывает вообще в кинематографическом мире. Выйдет замуж за кого-нибудь актриса, набирающая популярность, а потом ее уже никто не снимает», — рассказал Шпагин.