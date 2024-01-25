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03:04 (мск), источник: Вечерняя Москва

«Критерии — политрешение»: самой красивой японкой признали 26-летнюю украинку

Конкурс красоты «Мисс Япония» выиграла 26-летняя украинка Каролина Сиино. Девушка родилась в Тернополе и переехала в Японию в возрасте пяти лет вместе с семьей.

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Источник: Reuters/Sipa USA

Сиино выросла в городе Нагоя, префектура Айти. Победительница рассказала, что после конкурса захотела поблагодарить маму, благодаря которой она переехала в Японию.

— Моя семья, особенно моя мать. Сначала я хочу сказать ей: «Мама, я выиграла Гран-при», — ответила она на вопрос о том, с кем в первую очередь хотела бы поделиться радостью, передает портал News оn Japan.

При этом японцы не разделили радости украинской модели, заявив, что ее победа — знамение времени, другие заявили, что она не выглядит, как мисс Япония.

— Эта особа, которую выбрали мисс Япония, даже не метиска, а стопроцентная, чистая украинка. Понятно, что она красива, но это же мисс Япония! Где же здесь японскость? — гласит комментарий одного из пользователей соцсети X.

Другой пользователь также указал на то, что победа Сиино посылает «неправильный сигнал» жителям Японии.

— Я думаю, что японцы, естественно, воспримут негативно, что европейскую внешность назвали самой красивой японкой, — указано в еще одном комментарии.

Другие жители страны тоже посчитали, что выбор победительницей конкурса украинки был продиктован политикой.

— Если бы она родилась русской, она бы не победила. Ни в коем случае. Очевидно, что теперь критерии — это политическое решение. Какой печальный день для Японии! — написал один из комментаторов, передают «Известия».

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