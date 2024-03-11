Кристофер Нолан выиграл в номинации «Лучшая режиссура»

За роль в картине ирландец Киллиан Мерфи получил «Оскар», как лучший актер. Американец Роберт Дауни — младший был удостоен кинопремии в категории «Лучшая мужская роль второго плана» также за роль в «Оппенгеймере». Музыку к фильму Людвига Йоранссона признали лучшим саундтреком. Кроме того, «Оппенгеймер» отметили в категориях «Лучший монтаж» и «Операторская работа».