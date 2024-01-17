Крещенский сочельник. Что можно и чего нельзя делать 18 января 2024 года

Что такое Крещенский Сочельник?

Крещенский Сочельник (Сочевник) — это народное название дня накануне праздника Крещения Господня, происходящее от слова «сочиво» — постного блюда, которое верующие едят в этот день. В церковной же традиции время называется Навечерие Крещения Господня или Навечерие Богоявления.

Как рассказывает журнал «Фома», традиционно в храме в этот день совершаются Часы и Вечерня с чтением паремий (отрывков из книг Священного Писания) и Литургия Василия Великого, то есть это очень большая служба, похожая на те, которые совершаются в Рождественский Сочельник и в Великую Субботу. Все богослужебные тексты этого дня посвящены Крещению Господню и Богоявлению. Литургия в этот день начинается Вечерней, то есть это необычный вид Литургии, которая совершается всего несколько раз в год — Рождественский Сочельник, Крещенский Сочельник, Великий Четверг и Великая Суббота.

Что можно есть в Крещенский Сочельник?

В Крещенский Сочельник православные соблюдают строгий пост. Не полагается ничего есть до освящения воды, то есть примерно до полудня 18 января. По сути, Крещенский Сочельник — это первый постный день после Рождества, так как до этого в Церкви празднуются Святки, когда поста нет. Традиционное блюдо дня — сочиво, которое готовят из крупы (например, пшеницы или риса), меда и изюма.

Какие ритуалы с водой традиционны в Крещенский Сочельник?

На Крещение вода освящается дважды: первый раз в Сочельник, а второй собственно на праздник. Самая главная народная традиция на Крещение, конечно же, купание в водоемах и прорубях. Но она совершается на усмотрение человека. Церковь такого подвига не требует и напоминает, что Иисус был крещен во вполне теплом и в январе Иордане. Никаких особых разгульных веселий в Крещенский Сочельник не полагается. Если у человека есть возможность быть в это время в храме, то хорошо бы там быть. Тем более что все службы этого цикла — Рождество — Сочельник — Крещение — особенные и очень красивые.

Что можно делать 18 января 2024 года?

— Побывать в храме на Богослужении.

— Соблюдать пост.

— Нести домой святую воду из храма и окроплять ею жилища.

Что нельзя делать 18 января 2024 года?

— Нельзя ругаться.

— Нельзя обижаться.

— Нельзя есть скоромную пищу и пить алкоголь.

— Нельзя думать о плохом, когда набираешь святую воду в храме.

— Нельзя гадать, хотя такая народная традиция и существует.