Красота или здоровье. Трихолог пояснила, можно ли беременным красить волосы

Многие беспокоятся, что беременность негативно скажется на их внешности. Какие процессы происходят с волосами во время вынашивания ребенка и после родов? Об этом aif.ru рассказала трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова.
Бытует мнение, что окрашивание волос может навредить малышу. Однако подтвержденных фактов, что химические вещества, попадающие на кожу во время окрашивания, поступают внутрь и могут негативно повлиять на плод, нет. Как и информации о том, что краска для волос безвредна для малыша. Поэтому постарайтесь хотя бы в первый триместр, когда происходит интенсивное развитие всех тканей и органов ребенка, воздержаться от агрессивного воздействия на волосы.
Проводите процедуры в хорошо проветриваемом помещении, поскольку любые химические вещества имеют запах. Особенно аккуратной нужно быть, если есть признаки токсикоза.
Для мытья волос лучше использовать средства из натуральных компонентов, подходящие для частого использования. Ищите проверенные сертифицированные шампуни и бальзамы, маски, внимательно изучайте составы.
Как беременность влияет на волосы?
Беременность — физиологическое состояние, при котором организм перестраивается. Это оказывает влияние в том числе и на волосяные фолликулы. В период ожидания малыша качество волос, как правило, становится лучше. Причиной тому — повышение уровня главных женских гормонов — эстрогена и прогестерона. Прогестерон увеличивает фазу покоя, и в результате те волосы, которые должны были завершить свой жизненный цикл вне беременности, сохраняются и прекрасно растут, приобретают здоровый блеск и густоту. Конечно, так происходит во время нормально протекающей, здоровой беременности.
Если будущая мама сложно переживает беременность, ее постоянно мутит, организм может испытывать недостаток необходимых питательных минералов и витаминов, то это негативно сказывается на состоянии волос и ногтей. Поэтому так важно поддерживать и восполнять потери нужных микроэлементов.
После родов
В послеродовом периоде многие женщины отмечают значительную потерю волос. Когда ребенок появляется на свет, уровень прогестерона резко снижается, и происходит естественное переключение фазы покоя на фазу выпадения. Поэтому все те волосы, которые задержались из-за прогестерона, теперь остаются на расческе. Процесс естественный, но многие молодые мамы с ужасом наблюдают за потерей волос.
Между тем активное выпадение волос после родов — нормальное физиологическое состояние, которое продолжается четыре-шесть месяцев. Если же по истечении этого срока волосы также активно выпадают, то стоит обратиться к врачу-трихологу, чтобы выявить причины и назначить лечение.