Красота или здоровье. Трихолог пояснила, можно ли беременным красить волосы

Бытует мнение, что окрашивание волос может навредить малышу. Однако подтвержденных фактов, что химические вещества, попадающие на кожу во время окрашивания, поступают внутрь и могут негативно повлиять на плод, нет. Как и информации о том, что краска для волос безвредна для малыша. Поэтому постарайтесь хотя бы в первый триместр, когда происходит интенсивное развитие всех тканей и органов ребенка, воздержаться от агрессивного воздействия на волосы.