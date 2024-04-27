Красное, сладкое и липкое: как появилось варенье

В 1555 году джем превратился в «любовное варенье». Астролог и провидец Нострадамус написал его рецепт в своей третьей книге «Особенности приготовления фруктов и конфитюров», или «Трактат о приготовлении джема». Нострадамус писал, что угощение нужно обязательно съесть женщине, которое вызовет «пламя в ее сердце, побуждающее совершить любовный акт». В это же время имеются записи о том, что лакомство использовалось в медицинских целях для улучшения пищеварения.