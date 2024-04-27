Красное, сладкое и липкое: как появилось варенье

Варенье играло много ролей на протяжении веков — от любовного зелья до средства для улучшения пищеварения. По своей сути, джем — это приправа, приготовленная из ягод или фруктов, сахара, кислоты и пектина (желирующего вещества).
Сложно точно сказать, когда появилось варенье, так как продукты, похожие на джем, существуют еще в древние времена, когда консервирование с использованием меда или сахара было самым распространенным методом сохранения продуктов.
Однако, говорят специалисты, самый ранний рецепт варенья был написан в IV веке нашей эры, то есть на пике расцвета Римской империи. В его состав входит айвовое пюре в меду, которое совсем не похоже на тот джем, который продается в любом магазине сегодня.
Мед широко использовался для консервирования во все времена, так как он является доступным и дешевым продуктом. Помимо прочего, он обладает антибактериальными свойствами, что делает его более привлекательным.
Однако из сахара варенье получается лучше. В том виде, в котором мы знаем джем, появился только между
Несколько столетий спустя крестовые походы впервые распространили использование сахара. Но он был дорогим, поэтому позволить сладкое лакомство могли только люди с достатком.
В 1555 году джем превратился в «любовное варенье». Астролог и провидец Нострадамус написал его рецепт в своей третьей книге «Особенности приготовления фруктов и конфитюров», или «Трактат о приготовлении джема». Нострадамус писал, что угощение нужно обязательно съесть женщине, которое вызовет «пламя в ее сердце, побуждающее совершить любовный акт». В это же время имеются записи о том, что лакомство использовалось в медицинских целях для улучшения пищеварения.
В конце 1600-х годов король Франции Людовик XIV демонстрировал свое варенье в качестве роскошного угощения для гостей в Версале, предлагая изысканные джемы и мармелады, приготовленные из фруктов, выращенных в его частных садах.
Также любила варенье и королева Соединенного Королевства Виктория, в честь которой назван торт «Виктория». Он состоит из слоев бисквита, а между ними — клубничный джем. Букингемский дворец продает клубничный джем собственного производства и по сей день.
До конца XVIII века люди готовили варенье без сахара из-за его высокой стоимости. Но рабский труд, используемый тогда на плантациях европейских колониальных держав в Карибском бассейне, сделал сладкое вещество не роскошью Великобритании, а обычным продуктом.
Варенье до сих пор остается общедоступным продуктом, которым начиняют пончики, добавляют слоями в рецепты, намазывают на выпечку и, конечно, подают как на обычные кухонные, так и на королевские столы.
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Анна Морозова