Красная горка: дата, история, традиции

Чтобы чествовать Ярилу, славяне разжигали костры, также проводили ритуалы обливания водой и купания. Они верили, что вода имеет особую силу и может очистить не только тело, но и душу. Также приносили воду из рек и озер к дому и поливали растения и деревья, чтобы они лучше росли. Незамужние девицы отправлялись в леса и водили хоровод на лоне природы для привлечения суженых.