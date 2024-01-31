Козы способны различать эмоции в человеческом голосе

Ученые из Городского университета Гонконга (Китай) и Университета Рохамптонского (Великобритания) изучили реакцию коз на различный тон голоса человека и выяснили, что животные способны распознавать эмоции людей. Исследование опубликовано в журнале Animal Behavior.
В эксперименте участвовали 27 одомашненных коз разных пород и возрастов. Для них устроили специальный загон, разделенный на три секции. В одной установили видеокамеру и динамик, которые накрыли маскировочной сеткой, чтобы животные не видели оборудование.
Каждую козу оснастили датчиком измерения пульса и пропускали через секцию, в которой из динамика доносились голоса восьми англоговорящих людей, четыре из которых были знакомы испытуемым. Они произносили фразу «эй, иди сюда!» с разной интонацией: сердитой или радостной.
В ходе эксперимента выяснилось, что 75% испытуемых дольше смотрели в сторону источника голоса после изменения тональности. Ученые связали такую реакцию с тем, что козы улавливали разницу в интонациях. Хотя это оказалось характерным не для всех: некоторые не обращали внимания на эмоциональную окраску. По мнению исследователей, все зависит от когнитивных способностей животных. Интересно, что при смене тона у них не менялся пульс и другие существенные физиологические показатели.
Вероятно, способность распознавать эмоциональную окраску развилась у коз вследствие тесного контакта с человеком на протяжении тысячи лет одомашнивания. Сердитый тон голоса вызывает у животных страх, поскольку он может предвещать наказание. Радостный, наоборот, воспринимается как успокаивающий.
По словам авторов работы, результаты исследования могут помочь владельцам коз сделать жизнь их подопечных благополучнее.
Распознавать эмоции могут и лошади. Ученые установили, что веселые голоса и лица нравятся животных больше остальных.
Анна Морозова