Козы способны различать эмоции в человеческом голосе

В ходе эксперимента выяснилось, что 75% испытуемых дольше смотрели в сторону источника голоса после изменения тональности. Ученые связали такую реакцию с тем, что козы улавливали разницу в интонациях. Хотя это оказалось характерным не для всех: некоторые не обращали внимания на эмоциональную окраску. По мнению исследователей, все зависит от когнитивных способностей животных. Интересно, что при смене тона у них не менялся пульс и другие существенные физиологические показатели.