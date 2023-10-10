Ковид, уступи дорогу! Как правильно сделать прививку от гриппа

Наши эксперты:

заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотренадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. акад. В. И. Покровского, академик РАН Александр Горелов;

заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ, кандидат биологических наук Дарья Даниленко;

заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова.

Эпидемический сезон гриппа, по мнению ВОЗ, начинается с 40-й недели года, т. е. в этом году со 2 октября. Пока в стране регистрируют лишь единичные случаи заболевания. Это разные подтипы гриппа А и В. Основная заболеваемость в данный момент приходится на другие ОРВИ. Но вирусы постоянно конкурируют друг с другом, всё может быстро поменяться, поэтому лучше быть во всеоружии.

Пока всё спокойно

В позапрошлом году произошла уникальная ситуация, когда впервые гриппа практически не было — его полностью вытеснил ковид. Зато в прошлом году грипп отыгрался по полной. Делать прогнозы сложно, но учёные предполагают, что в нынешнем сезоне грипп, конечно, проявит себя, однако не в полную силу — эпидсезон будет умеренным. Такие выводы позволяет делать анализ эпидемиологической ситуации в других странах, прежде всего находящихся в Южном полушарии.

С большой долей вероятности можно утверждать, что циркулировать будут подвиды гриппа А, а также разновидности гриппа В Викторианской линии. Все эти штаммы входят в состав вакцин, поэтому очень важно своевременно привиться. Каждый год вирус гриппа видоизменяется, а потому меняются и вакцины. Прививка, сделанная в прошлом году, уже неэффективна, надо прививаться новой.

Угроза серьёзная

Сам вирус гриппа за последние 3 года не стал более агрессивным, уверены вирусологи, занимающиеся надзором за этим возбудителем. Не изменились ни его симптомы, ни вирулентность. Но поскольку за период долгого отсутствия этой инфекции (пока в мире единовластно правил ковид) иммунитет к вирусу в популяции ослаб, новое возвращение гриппа может доставить немало неприятностей тем, кто не позаботился о защите заранее.

Напуганные ковидом, мы немного забыли о том, что грипп относится к крайне опасным инфекциям. Недаром все тяжёлые заболевания (инсульты, инфаркты, дебюты хронических недугов), а порой и смертельные случаи, произошедшие в течение двух месяцев с момента постановки диагноза «грипп», в медицине относят на его счёт. Эта инфекция прогрессирует молниеносно, за считаные часы поражая все клетки организма. Эксперты единогласно заявляют, что среди всех ныне циркулирующих возбудителей вирус гриппа самый тяжёлый, и защитить от него может только вакцинация.

Ещё не поздно

Прививаться можно в течение всей прививочной кампании, вплоть до декабря. Но лучше поспешить, пока количество заболевших невелико. Однако не стоит думать, что, сделав прививку, вы автоматически становитесь неуязвимыми. Антитела начинают вырабатываться минимум через неделю, а максимального уровня достигают лишь через 3 недели. И если в это время произойдёт контакт с заболевшим, прививка, конечно, не убережёт от заражения, но наверняка поможет перенести заболевание легче. Привитые люди болеют гриппом в 40 раз реже, чем непривитые, не так тяжело и без осложнений. Поэтому желательно не откладывать вакцинацию. В идеале рекомендуется пройти её за 3−4 недели до сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ — то есть сейчас.

Прививку обычно делают в плечо. Принимать душ после вакцинации можно, но лучше избегать бани и горячей ванны. В день прививки не стоит также посещать бассейн, чтобы в место укола не попала инфекция.

Беременным — необходимо

Современные субъединичные вакцины от гриппа не только эффективны, но и максимально безопасны. Их даже нельзя сравнивать с теми, что использовались 30−50 лет назад. Они не содержат вируса, в их составе лишь минимальное количество антигенов, на которые должны вырабатываться антитела. Поэтому противопоказаний для вакцинации от гриппа крайне мало. В основном они касаются аллергических реакций на компоненты, индивидуальной непереносимости, а также серьёзных заболеваний (например, онко­гематология). Не рекомендуется делать прививку во время острого заболевания или при обострении хронического. После выздоровления должно пройти минимум 2 недели.

Есть группы риска, которым привиться просто необходимо. Прежде всего к ним относятся дети, лица старше 60 лет, граждане, по роду профессии контактирующие с большим количеством людей (врачи, педагоги, работники транспорта и т. д. ). Чтобы вирус гриппа не стал агрессивным и сформировался коллективный иммунитет от инфекции, важно привить 60% населения и не менее 70% людей из групп риска.

Вопреки распространённому мнению беременным обязательно надо прививаться от гриппа, так как у будущих мам иммунитет снижен и они крайне уязвимы. Но лучше делать прививку во II-III триместрах беременности или же на этапе планирования. Кормящие мамы тоже могут вакцинироваться — так они защитят и своих грудничков. Ведь прививать от гриппа детей начинают лишь с 6 месяцев.

А четыре лучше

В этом году 70% всех вакцинированных будут привиты от гриппа 4-валентными вакцинами, обеспечивающими максимальную защиту от вируса.

Если же вы всё-таки заболели, важно сразу вызвать врача и с первого дня начинать лечиться. Сегодня есть все возможности для быстрой диагностики. Некоторые тест-системы (в частности, разработанная в НИИ эпидемиологии система ОРВИ-скрин) помогают распознать вирус гриппа и 18 других возбудителей всего за полчаса. В России зарегистрировано три препарата от гриппа, которые помогут уничтожить вирус, но помните: их эффективность максимальна при раннем начале лечения.