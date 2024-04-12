Космос сегодня: кто кого догоняет при освоении Луны и Марса

У США есть «Артемида», программа, заступившая на смену «Аполлону». Ее развитие, к слову, в 2017 году подтолкнул своим указом 45-й президент Дональд Трамп, а спустя два года NASA объявило четырехлетний план возвращения людей на Луну. Точно в срок сделать все не успели, но миссия «Artemis 1» с беспилотным полетом корабля «Орион» состоялась, но не в 2021-м, а в 2022 году, и прошла успешно. А вот последующие миссии с пилотируемым полетом (Artemis 2) и высадкой экипажа на Луну (Artemis 3) сдвинулись на 2025 год и позднее. Возможно, видимые успехи NASA даже сможет достичь до 2030 года, но никак не раньше. Пока инженеры работают над средствами доставки людей в космос, ученые выдвигают разные предложения, которые помогут человеку выжить в среде без воздуха и доступных источников воды. На Луне уже обнаружены глубокие пещеры, температура в которых достигает комфортных +17 градусов, а воду ученые предлагают выпаривать в микроволновке прямо из лунного реголита.