Космонавты на МКС выполнили очередной этап эксперимента «Плазменный кристалл»

Кроме того, на МКС исследуют процессы релаксации комплексной плазмы в разных режимах. «В том числе в комплексной плазме, находящейся под воздействием электрического поля, а также влияния этого поля на остаточный заряд, сохраняемый микрочастицами после релаксации электронной и ионной компонент плазмы», — отметил Кононенко.