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Космонавты на МКС выполнили очередной этап эксперимента «Плазменный кристалл»

МКС, 12 июня. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции (МКС) выполнили очередной этап научного эксперимента «Плазменный кристалл» по исследованию плазменно-пылевых кристаллов и жидкостей, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Источник: Reuters

«Выполнил очередную сессию эксперимента “Плазменный кристалл”, где исследуются плазменно-пылевые кристаллы и жидкости, изучаются процессы формирования упорядоченных структур заряженных твердых макрочастиц в плазме газового разряда в условиях микрогравитации», — сказал Кононенко.

По его словам, основные задачи эксперимента в период экспедиции — это исследование силы ионного увлечения, действующей на микрочастицы в плазме со стороны направленного потока ионов. Также эксперимент направлен на изучение бинарной смеси в разряде постоянного тока в ловушке, образованной тепловым градиентом.

Кроме того, на МКС исследуют процессы релаксации комплексной плазмы в разных режимах. «В том числе в комплексной плазме, находящейся под воздействием электрического поля, а также влияния этого поля на остаточный заряд, сохраняемый микрочастицами после релаксации электронной и ионной компонент плазмы», — отметил Кононенко.

В период работы 71-й экспедиции Международной космической станции (МКС-71) планируется проведение четырех исследовательских сеансов эксперимента.