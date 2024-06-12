Космонавты на МКС выполнили очередной этап эксперимента «Плазменный кристалл»

«Выполнил очередную сессию эксперимента “Плазменный кристалл”, где исследуются плазменно-пылевые кристаллы и жидкости, изучаются процессы формирования упорядоченных структур заряженных твердых макрочастиц в плазме газового разряда в условиях микрогравитации», — сказал Кононенко.
По его словам, основные задачи эксперимента в период экспедиции — это исследование силы ионного увлечения, действующей на микрочастицы в плазме со стороны направленного потока ионов. Также эксперимент направлен на изучение бинарной смеси в разряде постоянного тока в ловушке, образованной тепловым градиентом.
Кроме того, на МКС исследуют процессы релаксации комплексной плазмы в разных режимах. «В том числе в комплексной плазме, находящейся под воздействием электрического поля, а также влияния этого поля на остаточный заряд, сохраняемый микрочастицами после релаксации электронной и ионной компонент плазмы», — отметил Кононенко.
В период работы 71-й экспедиции Международной космической станции (МКС-71) планируется проведение четырех исследовательских сеансов эксперимента.