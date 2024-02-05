Космический самолет Dream Chaser прошел первые испытания

По внешнему виду космический самолет напоминает многоразовые шаттлы НАСА, которые были окончательно выведены из эксплуатации в 2011 году. Однако он имеет гораздо меньшие размеры, имеет модернизированную двигательную установку, и рассчитан на 15 запусков. Ожидается, что первый полет состоится в 2024 году на МКС, а в качестве ракеты-носителя будет использована Vulcan Centaur, первый успешный запуск которой состоялся 8 января этого года.