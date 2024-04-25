Космический патоген. На МКС найдены супербактерии-мутанты

На Международной космической станции живут не только космонавты и астронавты. За десятилетия её существования на неё попало огромное количество микроорганизмов — бактерий и грибов. Как ни дезинфицируй оборудование, сколько ни держи экипажи на карантине, часть микробов всё равно прилетит на МКС. Есть данные, что сегодня там обитают 133 вида бактерий и 81 вид грибов, и все они были занесены с Земли. Лидер — золотистый стафилококк. На него приходятся 10% всех найденных на станции бактерий.