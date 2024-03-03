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Косметолог Шарова объяснила, какой признак на лице требует срочной помощи

Утренняя отечность лица является не только косметической проблемой, но и симптомом серьезных заболеваний. Об этом сообщила косметолог, кандидат медицинских наук Алиса Шарова.
Источник: Freepik

По ее словам, если утренняя отечность ранее себя не проявляла, то нужно обратиться к урологу и проверить здоровье почек. Дело в том, что в ночью человек меньше ходит в туалет, чем днем. Поэтому в организме накапливается жидкость.

Кроме того, данная проблема может указывать на трудности в работе сердца и сосудов. В жару отеки могут появляться из-за чрезмерного количества воды. Задержке жидкости в этом случае способствует высокая температура.

Шарова отметила, что утренняя отечность обычно появляется в области глаз. Это часто бывает связано с нарушением режима сна. Также спровоцировать проблему может острая, жареная, соленая и острая еда, употребление газированных и алкогольных напитков.

Улучшить состояние помогут охлажденные патчи или смоченные в холодной воде ватные диски. Можно использовать самомассаж лица, который способствует выведению жидкости. Также косметолог рекомендовала хранить косметические средства в холодильнике, передает портал Woman.

Комбинированное влияние курения и солнечного света может стать причиной ускоренного старения кожи. К таким выводам пришли специалисты из Университета Лаваля в Канаде.