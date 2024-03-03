Косметолог Шарова объяснила, какой признак на лице требует срочной помощи

По ее словам, если утренняя отечность ранее себя не проявляла, то нужно обратиться к урологу и проверить здоровье почек. Дело в том, что в ночью человек меньше ходит в туалет, чем днем. Поэтому в организме накапливается жидкость.
Кроме того, данная проблема может указывать на трудности в работе сердца и сосудов. В жару отеки могут появляться из-за чрезмерного количества воды. Задержке жидкости в этом случае способствует высокая температура.
Шарова отметила, что утренняя отечность обычно появляется в области глаз. Это часто бывает связано с нарушением режима сна. Также спровоцировать проблему может острая, жареная, соленая и острая еда, употребление газированных и алкогольных напитков.
Улучшить состояние помогут охлажденные патчи или смоченные в холодной воде ватные диски. Можно использовать самомассаж лица, который способствует выведению жидкости. Также косметолог рекомендовала хранить косметические средства в холодильнике, передает портал Woman.
Комбинированное влияние курения и солнечного света может стать причиной ускоренного старения кожи. К таким выводам пришли специалисты из Университета Лаваля в Канаде.