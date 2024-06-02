Косметолог рассказала, от какой косметики стоит отказаться в жару

«С одной стороны кислоты действительно осветляют пигментные пятна, но при их применении нельзя допускать ультрафиолетовую агрессию, которую летом очень сложно ограничить. Всегда есть вероятность того, что вы забудете или не сможете обновить SPF-крем через два часа. Или слой санскрина можно случайно смахнуть, убирая волосы от лица», — объяснила Екатерина Анчикова.