Кошмар во сне. Стоматолог рассказал, что делать, если ночью разболелся зуб

Заболел зуб ночью — страшный кошмар любого человека. Ведь фактически до утра сделать что-то с врачебной помощью нельзя. Боль же при этом невыносимая. Как быть в такой ситуации и что поможет облегчить состояние и дождаться до утра, aif.ru рассказал врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.

— Да, такие ситуации нередки, когда сразу же не попасть на прием ко врачу. Терпеть становится все труднее, спать невозможно, и тут надо взять ситуацию в свои руки. Прежде всего стоит найти подходящее лекарство — как правило, тут пригодятся обычные нестероидные противовоспалительные средства. Они помогут сбить остроту ощущений. Можно подготовить и подручные средства — соль, соду и йод — при случае они могут пригодиться для краткосрочных первопомощных полосканий.

Виды боли и помощь

Дальше надо оценить характер боли. Например, она возникла впервые и сразу сильная, то есть раньше он не болел и никак себя не проявлял, из-за чего вы даже не подозревали, что идут какие-то патологические процессы. Но, например, прикусили зубами в том же сне или во время позднего перекуса, и вдруг прострелило. Зуб начинает резко и сильно болеть, надавить на него просто невозможно. Вариантов у такого варианта может быть много, но при этом стоит понимать, что все они относятся к проблемам с коронковой частью зуба. Например, мог отломиться кусочек, или открылась кариозная полость, или застрял кусочек острой пищи между зубом и десной. Поможет здесь только врач.

Второй вариант боли — зуб, который прибаливал какое-то время, но не настолько, чтобы срочно бежать к врачу. Также он мог поболеть, потом не беспокоить, а тут снова дал о себе знать — сильно и не в подходящий момент. Обычно боль нарастающая, пульсирующая, может даже развиться отек. При такой боли есть 12−15 часов, чтобы добраться до врача.

Третий вид боли — когда зуб болел, был даже отек, который периодически спадал. И тут ночью человек просыпается с опухшей щекой, в челюсти идет активная пульсация, а во рту ощущается вкус крови. При такой боли посетить врача надо максимум за 8−10 часов.

Первая помощь

Обезболивающее надо принимать в этой ситуации только по инструкции, иначе растут риски передозировки. Также следует изучить противопоказания, чтобы не получить других неожиданных и не менее неприятных симптомов.

Можно начать полоскания, которые позволят облегчить ситуацию. Раствор для полоскания можно приготовить следующим образом: взять половину стакана воды, 1 ложку соли, столько же соды и пару капель йода. Повторять полоскание каждые 3−4 часа.

Используйте еще и антигистаминный препарат — с его помощью можно уменьшить отек.

Ни в коем случае нельзя использовать никакие варианты, связанные с нагреванием — не подкладывать ладонь, не наносить разогревающие мази и уж тем более не использовать грелку. Также не стоит ложиться щекой на подушку со стороны повреждения. Ведь нагреванием можно простимулировать распространение процесса ещё больше. Тепло — это враг! Ведь из-за него расширяются сосуды и ткани, на фоне чего больше активизируется воспалительный процесс и ускоряется во много раз. В итоге обычное воспаление превращается в гнойное, а дальше эти гнойные области растекаются на большие площади. В итоге процесс может уйти на шею и затронуть гнойным воспалением другие органы и системы головы и шеи.