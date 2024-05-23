VK Видео представила короткометражный фильм по картине Сурикова

VK Видео совместно с Русским музеем создали короткометражный фильм по мотивам картины Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы». Применив технологию ИИ, авторы оживили сюжет и героев знаменитого полотна. Теперь зрители смогут увидеть легендарное историческое событие в аудиовизуальном формате на платформе VK Видео.
Картина Василия Сурикова была написана в 1899 году. Она является одной из ключевых в карьере художника. Ее сюжет рассказывает о героическом событии — беспрецедентном переходе российского войска через могущественные склоны Альп. Мини-фильм от VK Видео и Русского музея позволит в полной мере ощутить атмосферу полотна.
Мы применили ИИ к новому познанию творчества. Это позволяет всмотреться в детали, которых мы все раньше не замечали, почувствовать эмоции героев сюжета, сопереживать им. И это отличное упражнение в восприятии искусства.
Сам процесс работы над созданием фильма проходил так: Четверикова собрала важные детали о героях и нюансах события, специалисты составили сценарий и детальную раскадровку, а технология ИИ помогла визуализировать сюжет мирового шедевра.