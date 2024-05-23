VK Видео представила короткометражный фильм по картине Сурикова

Картина Василия Сурикова была написана в 1899 году. Она является одной из ключевых в карьере художника. Ее сюжет рассказывает о героическом событии — беспрецедентном переходе российского войска через могущественные склоны Альп. Мини-фильм от VK Видео и Русского музея позволит в полной мере ощутить атмосферу полотна.