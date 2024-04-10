Короткие тренировки снижают риск развития рака, выяснили ученые

В исследовании приняли участие десять добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет. Испытуемые должны были в течение 30 минут крутить педали на велотренажере. По истечении первых 15 минут тренировки и по ее окончании исследователи взяли у участников образцы крови для оценки активности и концентрации в ней NK-клеток.