Короли спонтанности: пять самых непредсказуемых знаков зодиака

Люди, рожденные под знаком Близнецов, кажутся легкими на подъем и могут очаровать любого. Однако у них есть и другая сторона: они могут быть непредсказуемыми. Иногда Близнецы настолько уверены в себе, что это может проявиться в агрессивной манере общения, о чем они даже не задумываются. Иногда Близнецам необходимо остановиться и задуматься о том, каким образом они общаются с окружающими и что можно изменить в этом процессе.