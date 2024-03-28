Король новозеландского коренного народа маори призвал признать китов личностями

— Звук песни нашей прародительницы стал слабее, а среда ее обитания находится под угрозой, поэтому мы должны действовать сейчас, — заявил король.
Документ получил название «Хе Вакапутанга Моана», что переводится как «Декларация моря», ее составили представители полинезийских общин. По словам короля маори, документ станет ореолом защиты для китов, поскольку они обладают атрибутами личности — «мана», что переводится как «духовная сущность» и «маури» — жизненная сила, как утверждает документ. Таким образом, декларация требует признать китов «юридическими лицами с неотъемлемыми правами», а не просто как часть природных ресурсов.
Настоящие права включают в себя свободу передвижения, способность развивать естественное поведение, выражать свою культуру, а также процветать в здоровой окружающей среде и быть свидетелями восстановления своей популяции. Кроме того, планируется создать особые морские охраняемые территории и объединить силы коренных народов для защиты китов. Король Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII подчеркнул, что «такое путешествие невозможно совершить в одиночку» и Декларация протягивает руку сотрудничества всем странам Полинезии и всем, «кто разделяет любовь к обширному Тихому океану», передает портал Voxy.