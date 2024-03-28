Король новозеландского коренного народа маори призвал признать китов личностями

Настоящие права включают в себя свободу передвижения, способность развивать естественное поведение, выражать свою культуру, а также процветать в здоровой окружающей среде и быть свидетелями восстановления своей популяции. Кроме того, планируется создать особые морские охраняемые территории и объединить силы коренных народов для защиты китов. Король Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII подчеркнул, что «такое путешествие невозможно совершить в одиночку» и Декларация протягивает руку сотрудничества всем странам Полинезии и всем, «кто разделяет любовь к обширному Тихому океану», передает портал Voxy.