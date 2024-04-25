Король Карл III удостоил принцессу Уэльскую Кейт ордена Кавалеров почета

Король Великобритании Карл III наградил Кейт Миддлтон за ее многолетнее общественное служение орденом Кавалеров почета. Принцесса Уэльская стала первым за всю столетнюю историю ордена членом королевской семьи, удостоенным этой чести. Как считают источники британской прессы, это говорит о том, насколько высоко король ценит и уважает свою невестку.
За все эти годы Кавалерами почета стали всего 65 человек. Кейт Миддлтон оказалась в хорошей компании сэра Дэвида Аттенборо, дамы Джуди Денч, сэра Иэна МакКеллена, дамы Мэгги Смит, сэра Пола МакКартни и Джоан Роулинг.
Кроме благодарности за верную службу Короне в течение всех почти 13 лет, которые Миддлтон замужем за Уильямом, принцем Уэльским, награждение также стало признанием вклада Кейт в искусство — она увлекается фотографией, является патроном Королевского фотографического общества и Национальной портретной галереи.