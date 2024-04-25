Король Карл III удостоил принцессу Уэльскую Кейт ордена Кавалеров почета

Король Великобритании Карл III наградил Кейт Миддлтон за ее многолетнее общественное служение орденом Кавалеров почета. Принцесса Уэльская стала первым за всю столетнюю историю ордена членом королевской семьи, удостоенным этой чести. Как считают источники британской прессы, это говорит о том, насколько высоко король ценит и уважает свою невестку.