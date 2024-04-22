Корги в Москве съел 20 шоколадок вместе с оберткой. Его удалось спасти

Хозяева заметили неладное и оперативно обратились в ветклинику. Врачи вызвали у собаки медикаментозную рвоту, а затем сделали капельницу, чтобы вывести токсины. Благодаря быстро оказанной помощи пёс поправился в течение суток, ему даже не понадобился повторный приём.