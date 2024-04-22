Корги в Москве съел 20 шоколадок вместе с оберткой. Его удалось спасти

Шоколад — один из самых токсичных для животных продуктов. Теобромин, содержащийся в какао-бобах, действует как яд. Любознательного корги по кличке Тедди московском ветеринарам удалось спасти. Об этом 22 апреля рассказывается в телеграм-канале столичного социального комплекса.
Тедди за час съел более 20 шоколадных батончиков «Киндер» вместе с фантиками, то есть более 250 граммов продукта.
«Для 9-килограммового корги это очень токсичная доза, способная привести к судорогам и даже фатальному исходу», — отмечается в сообщении.
Хозяева заметили неладное и оперативно обратились в ветклинику. Врачи вызвали у собаки медикаментозную рвоту, а затем сделали капельницу, чтобы вывести токсины. Благодаря быстро оказанной помощи пёс поправился в течение суток, ему даже не понадобился повторный приём.
В любой экстренной ситуации владельцы животных в Москве могут обращаться в госветслужбу, работающую круглосуточно, по телефону: (8−495) 612−04−25.