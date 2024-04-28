Корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Отстыковка состоялась в 13:10 по времени Восточного побережья США (20:10 мск). Контроль за отстыковкой со станции осуществляла астронавт NASA Трейси Дайсон. Ожидается, что аппарат приводнится у побережья Флориды 30 апреля и доставит на Землю образцы научных исследований, проведенных на станции, в том числе более 11 км оптоволокна, произведенного на МКС в рамках эксперимента Flawless Space Fibers, а также другие грузы, общий вес которых составляет порядка 1,8 тонны.