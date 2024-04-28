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Корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Аппарат доставит образцы научных исследований, проведенных на станции, в том числе более 11 км оптоволокна, произведенного на МКС в рамках эксперимента Flawless Space Fibers.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Американский космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX провел отстыковку от Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отстыковка состоялась в 13:10 по времени Восточного побережья США (20:10 мск). Контроль за отстыковкой со станции осуществляла астронавт NASA Трейси Дайсон. Ожидается, что аппарат приводнится у побережья Флориды 30 апреля и доставит на Землю образцы научных исследований, проведенных на станции, в том числе более 11 км оптоволокна, произведенного на МКС в рамках эксперимента Flawless Space Fibers, а также другие грузы, общий вес которых составляет порядка 1,8 тонны.

Корабль в рамках 30-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту прибыл на станцию 23 марта, таким образом Cargo Dragon провел на МКС порядка пяти недель.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon производства SpaceX, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.