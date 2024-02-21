Конюхов рассказал о планах на свое последнее путешествие

Известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал о своей последней экспедиции, которая состоится в 2032 году, когда ему исполнится 80 лет. Он планирует в одиночку пересечь Тихий океан на плоту из переработанного пластика.
«Для последней экспедиции, — я не боюсь и не стесняюсь этого слова, — уже началось финансирование и строительство плота. Она запланирована на 2032 год и будет называться “Возраст — не помеха”», — цитирует ТАСС его слова.
Конюхов сообщил, что его плот будет создан из переработанного пластика, так как в своих путешествиях он занимается изучением загрязнения океана микропластиком. На нем он проплывет от Чили до Австралии.
«Я бы хотел уже сейчас пойти на плоту, но у меня стоят впереди экспедиции, которые нельзя отложить, потому что люди работают, идет финансирование», — добавил он.
В конце января Федор Конюхов отправился в двухнедельный переход на верблюдах по территории Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в составе российско-арабской экспедиции «Через семь эмиратов».
Ранее Конюхов заявил, что совершит первый в истории переход через Тихий океан на катамаране, работающем на солнечных батареях. По словам путешественника, он отправится в путешествие с научной программой по исследованию микропластика в океане.
Напомним, российский путешественник стал первым человеком, который достиг пяти полюсов нашей планеты: Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), Мыс Горн (полюс яхтсменов). Также ему принадлежат многие другие достижения. Почти всегда он отправляется в экспедиции в одиночку.