Конкурс «Краса России» выиграла Екатерина Романова из Кемеровской области
В Сочи вручили корону победительницы красавице из Кузбасса.
В Сочи вручили корону победительницы красавице из Кузбасса.
В Сочи завершился конкурс «Краса России», на котором жюри мероприятия признало лучшей и вручило корону победительницы Екатерине Романовой из Кемеровской области.
В этом году во всероссийском конкурсе красоты приняли участие 52 девушки из разных регионов страны.
Кроме того, на мероприятии назвали самых красивых девушек из федеральных округов России.
В номинации «Мисс зрительских симпатий» на основе комментариев под прямой трансляцией церемонии победу присудили Елизавете Козьмовской из Архангельска.
Напомним, конкурс «Краса России» проводится в стране с 1995 года, в нем принимают участие только победительницы региональных конкурсов и отборочных туров. Победительница представляет Россию на мировом конкурсе «Мисс Шарм».
Помимо прочего, в рамках конкурса проводят голосования по таким номинациям, как «Мисс талант», «Юная Краса России», «Мисс интеллект».
Как писал сайт KP.RU, в 2022 году конкурс «Краса России» выиграла 19-летняя Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода.
Отмечалось, что Дарья в прошлом году уже завоевывала корону «Мисс Нижний Новгород-2022». После этого, Луконькина представит Россию на международном конкурсе «Мисс Земля-2023».