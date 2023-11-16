10:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Конкурс «Краса России» выиграла Екатерина Романова из Кемеровской области

В Сочи вручили корону победительницы красавице из Кузбасса.

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Источник: РИА "Новости"

В Сочи завершился конкурс «Краса России», на котором жюри мероприятия признало лучшей и вручило корону победительницы Екатерине Романовой из Кемеровской области.

В этом году во всероссийском конкурсе красоты приняли участие 52 девушки из разных регионов страны.

Кроме того, на мероприятии назвали самых красивых девушек из федеральных округов России.

В номинации «Мисс зрительских симпатий» на основе комментариев под прямой трансляцией церемонии победу присудили Елизавете Козьмовской из Архангельска.

Напомним, конкурс «Краса России» проводится в стране с 1995 года, в нем принимают участие только победительницы региональных конкурсов и отборочных туров. Победительница представляет Россию на мировом конкурсе «Мисс Шарм».

Помимо прочего, в рамках конкурса проводят голосования по таким номинациям, как «Мисс талант», «Юная Краса России», «Мисс интеллект».

Как писал сайт KP.RU, в 2022 году конкурс «Краса России» выиграла 19-летняя Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода.

Отмечалось, что Дарья в прошлом году уже завоевывала корону «Мисс Нижний Новгород-2022». После этого, Луконькина представит Россию на международном конкурсе «Мисс Земля-2023».

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