Конец июня станет лучшим временем для наблюдения серебристых облаков

«Открывается великолепная возможность для наблюдений серебристых облаков. Они могут появляться в течение всего летнего периода, а наибольшая вероятность созерцать их приходится на конец июня», — сообщили в планетарии, добавив, что для астрономических наблюдений в северных и средних широтах этот месяц, напротив, неблагоприятен.