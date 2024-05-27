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Конец июня станет лучшим временем для наблюдения серебристых облаков

Для астрономических наблюдений в северных и средних широтах этот месяц будет неблагоприятным.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Серебристые облака на небе будут наиболее заметны во второй половине июня, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«Открывается великолепная возможность для наблюдений серебристых облаков. Они могут появляться в течение всего летнего периода, а наибольшая вероятность созерцать их приходится на конец июня», — сообщили в планетарии, добавив, что для астрономических наблюдений в северных и средних широтах этот месяц, напротив, неблагоприятен.

«В условиях белых ночей или полярного дня можно наблюдать только наиболее яркие объекты неба. Это Солнце и Луна, а иногда Венера», — пояснили астрономы.

20 июня — день летнего солнцестояния, также напомнили в пресс-службе Московского планетария. Эти сутки запомнятся самой короткой в году ночью и самым длинным световым днем в Северном полушарии Земли.