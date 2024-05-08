Концентрация свинца в волосах Бетховена превышала допустимую в 95 раз

Подробности жизни и смерти Бетховена уже много лет пытаются восстановить по прядям волос из восьми локонов. Все они приписываются великому композитору. Их называют прядями Мюллера, Бермана, Хальма-Тайера, Мошелеса, Штумпфа, Крамолини-Брауна, Хиллера и Кесслера. Среди исследователей принято считать, что все они относятся к отрезку жизни Бетховена между ноябрем 1821 года и смертью в марте 1827-го. Хотя современная наука скептически смотрит на эти «частички гения», да и вообще установлено, что один из локонов вовсе принадлежал женщине.
Для нового исследования патолог Гарвардской медицинской школы Надер Рифаи и его коллеги взяли две пряди — Бермана и Хальма-Тайера, в отношении которых уж точно известно, что они когда-то украшали голову композитора. Ученые проанализировали эти пряди и с помощью клинически проверенных методов масс-спектрометрии измерили количество свинца, мышьяка и ртути. При этом волосы изначально вымыли и высушили, чтобы свести к минимуму загрязнение при обращении и хранении.
В исследовании, опубликованном в журнале Clinical Chemistry, авторы отчитались, что в одной пряди волос концентрация свинца оказалась в 64 раза выше верхнего предела того, что считается типичным для здорового человека, во второй — в 95 раз. Уровни мышьяка и ртути также были высокими.
По уровню свинца в образцах волос исследователи подсчитали, что концентрация этого элемента в крови великого немца могла составлять от 69 до 71 мкг/дл. По словам Рифаи, такие показатели обычно связаны с желудочно-кишечными и почечными заболеваниями и снижением слуха. Однако их недостаточно, чтобы стать единственной причиной смерти.
Свинец в организме Бетховена мог легко появиться просто потому, что на рубеже XVIII и XIX веков было принято пить и есть из свинцовой посуды. Свинец также применяли в лечении. Так что в наличии тяжелого металла в крови композитора нет ничего сверхъестественного.
В то же время исследователи признают, что измерение уровня свинца в волосах не может быть хорошим индикатором концентрации свинца в крови, и есть некоторые другие возможности, которые могли бы объяснить, почему Бетховен потерял слух — не исключено, что свинец и здесь ни при чем.
Ученые и правда не раз подвергали сомнению теорию о том, что Бетховен оглох из-за свинца. Другие гипотезы предполагают, что у него могли срастись кости среднего уха, что происходит при отосклерозе. Так что пока в этой истории вопросов еще очень много. Пытаясь ответить на один из них, исследователи изучили ДНК Бетховена и раскрыли одну семейную тайну композитора.