Концентрация свинца в волосах Бетховена превышала допустимую в 95 раз

Подробности жизни и смерти Бетховена уже много лет пытаются восстановить по прядям волос из восьми локонов. Все они приписываются великому композитору. Их называют прядями Мюллера, Бермана, Хальма-Тайера, Мошелеса, Штумпфа, Крамолини-Брауна, Хиллера и Кесслера. Среди исследователей принято считать, что все они относятся к отрезку жизни Бетховена между ноябрем 1821 года и смертью в марте 1827-го. Хотя современная наука скептически смотрит на эти «частички гения», да и вообще установлено, что один из локонов вовсе принадлежал женщине.