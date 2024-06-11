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Кому вредно ездить на велосипеде каждый день?

Почему велосипед хорош в меру, а кому-то и вовсе противопоказан.

Источник: Reuters

Прогулки на велосипеде делают нас счастливее и защищают от сердечных заболеваний. Но всем ли полезен этот вид спорта и какой вред можно нанести здоровью, если ездить на велосипеде каждый день?

«Велосипед хорош в меру, — комментирует aif.ru Дмитрий Таусин, детский уролог-андролог, профессор, заведующий Центром детской и подростковой андрологии. — А спорт, особенно высоких достижений, — это плохо. Кстати, есть теория, что скифы выродились после того, как стали приучать детей ездить на лошадях с 4 лет. Хронические травмы половых органов делали их бесплодными. Форма седла травматична, так что велосипедным спортом лучше заниматься умеренно. То же относится к бане и парилке. Высокая температура негативно влияет на созревание сперматозоидов, правда, они быстро восстанавливаются».

Кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская советует отказаться от велопрогулок, если регулярно появляются приступы головокружения, головная боль, пошатывание или дезориентация в пространстве, болят коленные суставы.

«Езда на велосипеде нагружает дыхательную и сердечно-сосудистую систему. Если у человека постоянно повышено артериальное давление, диагностировано заболевание сердца или, например, бронхиальная астма, стоит сначала обратиться за консультацией к врачу, чтобы не усугубить свое состояние», — предупредила в интервью Газете.ru невролог Демьяновская.

Чем заменить велосипед?

  • плавание — универсальный вид спорта, при котором задействованы все мышцы тела;
  • эллиптический тренажер помогает тренировать мышцы нижних и верхних конечностей.