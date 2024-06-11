Кому вредно ездить на велосипеде каждый день?

«Велосипед хорош в меру, — комментирует aif.ru Дмитрий Таусин, детский уролог-андролог, профессор, заведующий Центром детской и подростковой андрологии. — А спорт, особенно высоких достижений, — это плохо. Кстати, есть теория, что скифы выродились после того, как стали приучать детей ездить на лошадях с 4 лет. Хронические травмы половых органов делали их бесплодными. Форма седла травматична, так что велосипедным спортом лучше заниматься умеренно. То же относится к бане и парилке. Высокая температура негативно влияет на созревание сперматозоидов, правда, они быстро восстанавливаются».