Кому вредно ездить на велосипеде каждый день?

Прогулки на велосипеде делают нас счастливее и защищают от сердечных заболеваний. Но всем ли полезен этот вид спорта и какой вред можно нанести здоровью, если ездить на велосипеде каждый день?
«Велосипед хорош в меру, — комментирует aif.ru Дмитрий Таусин, детский уролог-андролог, профессор, заведующий Центром детской и подростковой андрологии. — А спорт, особенно высоких достижений, — это плохо. Кстати, есть теория, что скифы выродились после того, как стали приучать детей ездить на лошадях с 4 лет. Хронические травмы половых органов делали их бесплодными. Форма седла травматична, так что велосипедным спортом лучше заниматься умеренно. То же относится к бане и парилке. Высокая температура негативно влияет на созревание сперматозоидов, правда, они быстро восстанавливаются».
Кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская советует отказаться от велопрогулок, если регулярно появляются приступы головокружения, головная боль, пошатывание или дезориентация в пространстве, болят коленные суставы.
«Езда на велосипеде нагружает дыхательную и сердечно-сосудистую систему. Если у человека постоянно повышено артериальное давление, диагностировано заболевание сердца или, например, бронхиальная астма, стоит сначала обратиться за консультацией к врачу, чтобы не усугубить свое состояние», — предупредила в интервью Газете.ru невролог Демьяновская.
Чем заменить велосипед?
- плавание — универсальный вид спорта, при котором задействованы все мышцы тела;
- эллиптический тренажер помогает тренировать мышцы нижних и верхних конечностей.