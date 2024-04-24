Кому позвО`нят профессорА́. Надо ли делать мягче нормы русского языка?

15 лет назад приказ Минобрнауки закрепил перечень рекомендованных словарей, в некоторых из них слово «кофе» было обозначено как мужского, так и среднего рода, а «договОр» разрешалось произносить как «дОговор». С тех пор споры о возможных реформах русского языка не утихают. В США, например, так и вовсе пришли к выводу, что соблюдение норм пунктуации во время СМС-переписки — дело плохое: сообщения с расставленными в них запятыми многие воспринимают как негативные и резкие. Так надо ли нам оберегать имеющиеся правила? Или пойти по пути их упрощения?
За
Валерий Абрамов, завкафедрой русского языка как иностранного КубГУ, профессор:
Не вижу ничего страшного в том, что у кофе предлагают зафиксировать два рода, а договОр стал ещё и дОговором. Язык стремится к тому, чтобы быть удобнее для людей. Он принадлежит народу и творится народом, как бы кто к этому ни относился.
Сейчас развитие языка идёт эволюционным путём. Новые слова приходят вместе с новыми явлениями. А язык подобен океану, который очищается сам, выбрасывая вместе с пеной всё лишнее. Никакие заимствования, изменения норм не пойдут ему во вред. Остаётся то, что прижилось и пригодилось.
Если говорить о переписках в мессенджерах, не вижу ничего страшного в смайликах. Много невербальной информации мы передаём в устном общении мимикой, жестами, манерой произнесения. На письме всё это теряется. А смайлики восполняют часть информации. Ведь и знаки препинания были когда-то придуманы для того, чтобы хоть как-то передавать на письме интонацию.
Любые реформы в языке всегда воспринимались обществом негативно. Ведь языковое сознание большинства людей консервативно. Поэтому реформы вряд ли могут носить кардинальный характер. Но прислушиваться к тому, как говорят и пишут люди, необходимо.
Лично я бы предложил убрать написание -нн- в суффиксах прилагательных и причастий, оставив для всех случаев только одно -н-. А не писать раздельно не только с глаголами, но со всеми частями речи… Сейчас меня мало кто в этом поддержит. Но лет через 50, возможно, эти предложения будут обсуждаться. Или ещё пример. Почему мы пишем всерьёз слитно, а в шутку — раздельно? Не исключаю, что в будущем это правило тоже изменят.
Против
Елена Юрина, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка им. Пушкина:
Придерживаться норм языка нужно не для того, чтобы угодить учителям, которые заставляют нас их соблюдать. Норма — это часть нашей коммуникации, мы сами создаём её для своих общественных задач. Есть сферы, где норма должна быть очень строгой. Это госуправление, документооборот, публичная речь, судебное дело, наука и образование.
Да, изменение нормы — активный процесс. И общество влияет на язык. Мы видим, что директорА и профессорА уже стали нормой, хотя в XIX веке были дирЕкторы и профЕссоры. Но! Вспомните историю: огромным достижением советской власти было введение всеобщей грамотности, когда детей рабочих и крестьян учили по программам гимназии, словно детей аристократов. А не наоборот, опуская уровень знаний и требований. Сейчас это даже трудно представить, потому что в мире идёт всеобщее отупление. Это путь разрушительный, ведущий к деградации.
Игнорирование норм и правил сейчас подаётся как мода, а молодёжи нравится всё, что модно. Но почему так важно соблюдать литературные нормы? Потому что это напрямую связано с культурой, образованностью. Кем вырастет молодой человек, который говорит и пишет как попало? Любой родитель хочет, чтобы его ребёнок был успешным, имел широкий круг возможностей. Но, чтобы стать таким, надо поработать над собой и получить необходимые ресурсы для дальнейшего роста. А для этого нужно уметь общаться с учётом не только языковых, но и этических, юридических и прочих норм.
Наиболее частые ошибки:
До скольки́ вместо до ско́льких, ко скольки́ вместо ко ско́льки, и даже со сколькью́ вместо со ско́лькими.
Неправильное окончание в существительных с предлогом по во временно́м значении: по прилёту вместо по прилёте, по окончанию вместо по окончании.
Смешение паронимов одеть и надеть. Запоминанию сочетаемости этих слов может помочь фраза «одеть Надежду, надеть одежду».
Склонение названий населённых пунктов на -о: в Кемерово вместо правильного в Кемерове, из Домодедово вместо из Домодедова, битва под Бородино вместо битва под Бородином.
Неправильное склонение числительных: двухста рублей вместо правильного двухсот рублей, тысячей рублей вместо тысячью рублями и пр.
Выражение «имеет место быть». Оно появилось в результате объединения двух выражений: «имеет место» и устаревшего «имеет быть».
По силам ли вам сдать ЕГЭ по русскому языку?
Попробуйте пройти школьное испытание. Возможно, вам лишь кажется, что с русским языком у вас проблем нет.
А. Укажите цифру (-ы), на месте которой (-ых) в предложении должна (-ы) стоять запятая (-ые).
Воробей (1) неожиданно взлетев (2) исчез в светлой зелени сада (3) прозрачно сквозившей x на предвечернем небе.
Ответ: (1), (2), (3).
Б. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. В каком?
(1) Доволен ПЯТИСТАМИ друзьями.
(2) Килограмм ЯБЛОК.
(3) Согласно УТВЕРЖДЕНИЮ писателя.
(4) ЗАТАИ дыхание.
(5) ВЕСЕЛЕЕ всех.
Ответ: (1).
В. Где НЕ с выделенным словом пишется СЛИТНО?
(1) (НЕ)РАЗОБРАВШИСЬ в условиях задачи, я потерял к ней интерес.
(2) Передо мной расстилалась совершенно (НЕ)ЗНАКОМАЯ местность.
(3) Егора смущала (НЕ)ЛЕПОСТЬ ситуации, в которой он теперь оказался.
(4) Косо тянулись (НЕ)ОСТЫВШИЕ вечерние лучи солнца.
Ответ: (2), (3), (4).
Г. В каких словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
(1) кровотОчить.
(2) зАгнутый.
(3) пОдняв.
(4) зАсветло.
(5) ерЕтик.
Ответ: (2), (4).
Д. Где в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква?
(1) Дорогосто… щие, мел… щий (кофе).
(2) (они) леч… тся, маяч… щий.
(3) Леле… л, (они) сто… т (дорого).
(4) Бре… шься, закле… нный.
(5) Неприемл… мый, брош… нный.
Ответ: (2), (3), (4), (5).