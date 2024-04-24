Кому позвО`нят профессорА́. Надо ли делать мягче нормы русского языка?

Игнорирование норм и правил сейчас подаётся как мода, а молодёжи нравится всё, что модно. Но почему так важно соблюдать литературные нормы? Потому что это напрямую связано с культурой, образованностью. Кем вырастет молодой человек, который говорит и пишет как попало? Любой родитель хочет, чтобы его ребёнок был успешным, имел широкий круг возможностей. Но, чтобы стать таким, надо поработать над собой и получить необходимые ресурсы для дальнейшего роста. А для этого нужно уметь общаться с учётом не только языковых, но и этических, юридических и прочих норм.