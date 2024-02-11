Кому нельзя пить свекольный сок?

Диетологи в один голос говорят о пользе свеклы и свекольного сока. Это диетический продукт с большим содержанием клетчатки — его называют одним из суперфудов из-за большого количества полезных веществ. Свекольный сок особенно уважаем среди специалистов по питанию — он богат антиоксидантами, электролитами, органическими кислотами, витаминами и минералами. Однако, несмотря на все положительные свойства, со свеклой и ее производными нужно быть аккуратными некоторым категориям россиян.