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Кому нельзя пить свекольный сок?

Рассказываем о противопоказаниях для употребления напитка из корнеплода.
Источник: Freepik

Диетологи в один голос говорят о пользе свеклы и свекольного сока. Это диетический продукт с большим содержанием клетчатки — его называют одним из суперфудов из-за большого количества полезных веществ. Свекольный сок особенно уважаем среди специалистов по питанию — он богат антиоксидантами, электролитами, органическими кислотами, витаминами и минералами. Однако, несмотря на все положительные свойства, со свеклой и ее производными нужно быть аккуратными некоторым категориям россиян.

Какие противопоказания есть у свекольного сока?

В одном из последних исследований полезных свойств овощного сока из свеклы приняли участие 200 респондентов. Оно показало положительное влияние на уровень артериального давления: полезные нитраты в составе напитка при попадании в кровь преобразуются в оксид азота — его концентрация влияет на показатели «верхнего» давления, оно становится ниже. Из-за этого напиток из корнеплода противопоказан гипотоникам.

Свекольный сок содержит соединения щавелевой кислоты — оксалаты. Они способствуют образованию кристаллов в моче, потому людям с камнями в почках или склонностью к их образованию не рекомендуется есть свеклу и пить сок из нее.

Свекла состоит, в том числе, из набора полезных сахаров, однако такими продуктами нельзя злоупотреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с сахарным диабетом.