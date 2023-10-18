Кому нельзя есть облепиху?

Облепиха — одна из самых полезных ягод. Она содержит около 200 витаминов и микроэлементов, всего 100 граммов облепихи могут восполнить дневную норму практически всех полезных веществ. Об этом сообщает Роспотребнадзор и отмечает, что, несмотря на доказанную пользу этой ягоды, есть ее можно далеко не всем.

Кому противопоказана облепиха?

Потреблять облепиху в любом виде нельзя людям со следующими заболеваниями: сахарным диабетом, мочекаменной болезнью, острым холециститом и панкреатитом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, острыми воспалениями печени и мочевого пузыря. Врачи советуют отказаться от облепихи и тем, кто имеет склонность к расстройствам желудка.

Кроме того, облепиха способна усиливать действие некоторых лекарств, снижающих давление и разжижающих кровь. Она может привести к сильному падению кровяного давления. Также употребление этой ягоды может замедлить свертывание крови, поэтому ее не следует употреблять людям, у которых есть порезы или сильные травмы, а также перед запланированными хирургическими процедурами.

В чем польза облепихи?

Те, кому не противопоказана облепиха, могут ощутить спектр полезных свойств, которыми обладает эта ягода. Благодаря большой концентрации фитонцидов и витамина С облепиха хорошо стимулирует иммунитет. Эта ягода обладает противовоспалительными свойствами и используется при лечении различных ОРЗ. Помимо аскорбиновой кислоты, она включает в себя богатую палитру известных витаминов — A, B, H, E, PP, К.

Также в составе облепихи есть яблочная, лимонная, винная и другие кислоты, которые благоприятно воздействуют на пищеварение. В ней содержится и фолиевая кислота, которая поддерживает нормальное состояние плода при беременности.

Кора облепихи и ее мякоть содержат «гормон счастья» серотонин — в большем количестве, чем бананы и шоколад. Природный пигмент бета-каротин, который содержится в ягодах и придает им насыщенный красно-оранжевый цвет, благотворно влияет на работу потовых и сальных желез. Фенольные соединения в составе облепихи, обладающие вяжущими свойствами, способны останавливать воспаления и кровотечения. А жирные кислоты Омега-7, Омега-3, Омега-6 и Омега-9 поддерживают работу сердца, а также помогают предотвратить развитие диабета.