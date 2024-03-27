Кому нельзя есть бананы?

Бананы — популярные и очень полезные фрукты. В частности, они являются прекрасным источником калия и богаты аминокислотой триптофаном, которая в нашем организме превращается в «гормон счастья» — серотонин. Но есть у бананов и противопоказания.
Кому противопоказано есть бананы?
Спелые бананы имеют достаточно высокий гликемический индекс — показатель, отражающий влияние углеводов на повышение уровня сахара в крови. Т.е. сахар в крови после употребления бананов быстро поднимается, поэтому их не рекомендуется есть при инсулинозирезистенотности и сахарном диабете, рассказала РИА Новости нутрициолог Алена Степанова.
Также, по ее словам, из-за наличия в этих фруктах сахароидов, минимизировать потребление бананов следует при диарее и синдроме раздраженного кишечника.
Помимо того, что бананы противопоказаны при сахарном диабете, этот продукт не следует употреблять также при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при нарушении работы почек, рассказала News.ru нутрициолог Вероника Гусакова.
По информации «Медицинской информационной сети», бананы могут вызывать метеоризм и синдром раздраженного кишечника. Они противопоказаны не только при болезнях желудочно-кишечного тракта и почек, но и печени и желчного пузыря, так как способны уменьшить отток желчи.
Кроме того, по информации сервиса, от бананов нужно отказаться при развитом тромбофлебите, так как эти фрукты активно выводят жидкость из организма, что может повышать свертываемость крови и риск образования тромба. Бананы попадают под запрет и в период восстановления после инфаркта и инсульта — из-за высокого содержания калия эти плоды замедляют процессы восстановления.
В Роспотребнадзоре также отмечают, что бананы могут приводить к «передозировке» калием, что негативно сказывается на здоровье людей с высоким уровнем этого микроэлемента и тех, кто страдает заболеваниями почек. Кроме того, в ведомстве пояснили, из-за чего бананы могут вызывать у некоторых людей повышенное газообразование и вздутие живота — причиной является большое количество растворимой клетчатки и натуральных сахарных спиртов в составе бананов.
В Роспотребнадзоре также напомнили, что бананы — это высокоуглеводный продукт (в одном среднем плоде содержится около 27 г углеводов), поэтому ими не стоит злоупотреблять тем, кто занимается снижением веса. Помимо этого, отказаться от бананов рекомендуется тем, кто принимает ингибиторы АПФ (назначают для лечения сердечной и почечной недостаточности, снижения давления) и мочегонное средство спиронолактон, так как эти препараты сами по себе повышают уровень калия в крови.