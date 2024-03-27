Кому нельзя есть бананы?

В Роспотребнадзоре также напомнили, что бананы — это высокоуглеводный продукт (в одном среднем плоде содержится около 27 г углеводов), поэтому ими не стоит злоупотреблять тем, кто занимается снижением веса. Помимо этого, отказаться от бананов рекомендуется тем, кто принимает ингибиторы АПФ (назначают для лечения сердечной и почечной недостаточности, снижения давления) и мочегонное средство спиронолактон, так как эти препараты сами по себе повышают уровень калия в крови.