Кому нельзя делать рентген?

Рентген-исследование — одно из самых популярных. Оно довольно простое в исполнении, при этом показывает достаточно, чтобы можно было ставить диагноз и проводить лечение в тех зонах, которые глазу не видны. Однако есть и те, кому такое исследование не рекомендуется. Кому именно, aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов.

Как бы нас подчас ни пугали исследования, ассоциированные с воздействием лучевого излучения, рентгенография практически абсолютно безопасна, так как радиационная нагрузка на организм при ней крайне мала. Другое дело, что и злоупотреблять ею не надо — всё хорошо в меру. А медицинские исследования должны назначаться врачами в соответствии с показаниями.

Кроме того, надо иметь ввиду, что рентгенография — всего лишь удовлетворительный скрининговый (то есть способный выявить патологию у формально здорового человека) и диагностический метод. Также, если, например, для выявления какой-либо патологии либо для контроля её течения более целесообразно сделать КТ или МРТ, то рентгенография вдобавок к ним будет лишней нагрузкой, не неся никакого практического смысла.

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Считается (и справедливо), что не рекомендована процедура вне абсолютных показаний беременным (особенно в первом триместре) и детям до 14 лет. Опять же, необходимость выполнить её в эти периоды жизни определяется рекомендацией врача, если её потенциальная польза перевесит потенциальный, пусть и весьма небольшой, вред.

Кроме того, стоит иметь в виду возможность выполнения данного исследования с внутривенным контрастированием. Пусть такие исследования выполняются сегодня редко, но всё же с ними можно столкнуться. В таких случаях противопоказания к использованию контрастного препарата стандартны и включают повышенную чувствительность к препаратам йода, тяжёлые заболевания печени и почек, ряд заболеваний щитовидной железы, сахарный диабет в декомпенсированной форме, активную форму туберкулёза.