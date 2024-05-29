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Кому категорически нельзя пить цикорий?

Высушенный корень цикория используют для напитка, который по вкусу и запаху напоминает кофе. Часто его рекомендуют использовать именно в качестве замены кофейному напитку. В цикорие есть полезные вещества и он благотворно влияет на состояние организма.

Источник: AP 2023

Что такое цикорий?

Это многолетнее растение. Оно относится к семейству одуванчиковых. Цикорий растет в средней полосе, но его также можно встретить в Африке и Сибири. Чаще всего он растет на обочинах дорог, лугах и в полях.

Считается, что россиян с напитком познакомил Петр I. Он узнал о напитке в Голландии и привез рецепт в Россию. До этого в нашей стране цикорий считали обычным сорняком.

В чем польза цикория?

Цикорий богат витаминами и минералами. В нем есть кальций, магний, калий и натрий, а еще цинк, медь, железо и марганец. Кроме того, в растении есть витамины А, С, Е и В6.

«Инулин, который содержится в напитке, стимулирует рост полезных бактерий, тем самым улучшает пищеварение и стимулирует иммунитет», — отметила в интервью Ленте.ру нутрициолог Кристина Каримова.

Кому нельзя цикорий?

Цикорий снижает уровень сахара, улучшает работу ЖКТ и нормализует ритм работы сердца. Еще ему приписывают антивозрастные свойства и борьбу с воспалениями.

Цикорий нельзя пить аллергикам. Иначе можно получить отек лица и воспаление слизистой. Еще цикорий противопоказан при варикозе, геморрое, мочекаменной болезни, гастрите, язве желудка, брадикардии и пониженном давлении.

Также напиток из цикория не следует принимать беременным женщинам.