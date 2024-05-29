Кому категорически нельзя пить цикорий?

Что такое цикорий?
Это многолетнее растение. Оно относится к семейству одуванчиковых. Цикорий растет в средней полосе, но его также можно встретить в Африке и Сибири. Чаще всего он растет на обочинах дорог, лугах и в полях.
Считается, что россиян с напитком познакомил Петр I. Он узнал о напитке в Голландии и привез рецепт в Россию. До этого в нашей стране цикорий считали обычным сорняком.
В чем польза цикория?
Цикорий богат витаминами и минералами. В нем есть кальций, магний, калий и натрий, а еще цинк, медь, железо и марганец. Кроме того, в растении есть витамины А, С, Е и В6.
«Инулин, который содержится в напитке, стимулирует рост полезных бактерий, тем самым улучшает пищеварение и стимулирует иммунитет», — отметила в интервью Ленте.ру нутрициолог Кристина Каримова.
Кому нельзя цикорий?
Цикорий снижает уровень сахара, улучшает работу ЖКТ и нормализует ритм работы сердца. Еще ему приписывают антивозрастные свойства и борьбу с воспалениями.
Цикорий нельзя пить аллергикам. Иначе можно получить отек лица и воспаление слизистой. Еще цикорий противопоказан при варикозе, геморрое, мочекаменной болезни, гастрите, язве желудка, брадикардии и пониженном давлении.
Также напиток из цикория не следует принимать беременным женщинам.